Почините кран и переставьте холодильник: 15 способов сэкономить на воде и электричестве

Чем дольше мы сидим на самоизоляции, тем больше растут счета за «коммуналку» — воды и электричества, сидя дома, многие из нас стали тратить гораздо больше. Основные правила экономии ресурсов и денег вы уже наверняка выучили: свет выключаем, бытовую технику покупаем современную, воду почем зря не льем. Но есть еще много нюансов, которые помогут тратиться на «коммуналку» еще меньше. Проверьте, нет ли у вас возможности снизить свои расходы.
Льготы и субсидии: считаем доходы
Право каждой категории льготников регламентируется отдельным нормативным актом. Всего в списке 12 категорий:
- педагоги (в селах и ПГТ);
- инвалиды;
- ветераны;
- участники ВОВ;
- Герои и полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- жители блокадного Ленинграда;
- пострадавшие из-за аварии в Чернобыле;
- инвалиды ВОВ;
- члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.
Льготы также положены труженикам тыла и многодетным семьям. Суммы каждый регион определяет отдельно.
Претендовать на помощь от государства могут не только очевидные льготники, но и все, кто тратит на ЖКУ больше 22% семейного дохода. К примеру, живете вы один и зарабатываете 25 тысяч рублей, а счета приходят больше чем на 5,5 тысячи рублей — в этом случае вам полагается помощь, размер которой определяется на местном уровне. Так что, если в последнее время ваш доход снизился, пересчитайте бюджет, возможно, именно сейчас у вас появилось право на субсидию. Только учтите, что считать нужно не только зарплаты и пенсии, но и дополнительные источники дохода, вплоть до денег от сдачи квартир и пособий на детей. Подавать документы на получение субсидии придется каждые полгода — она предоставляется только на 6 месяцев.
Вода: душ дешевле ванны
Если в категориях льготников вы себя не нашли, то можете сократить расходы сами. Начнем с элементарного: выбирайте душ вместо ванны. По данным ростовского водоканала, так воды будет уходить в пять — семь раз меньше. А если использовать в душе экономичный рассеиватель с меньшим диаметром отверстий, то экономия станет еще заметнее.
— Замените или отремонтируйте все протекающие краны, плотно их закрывайте. Исправьте или замените сливной бачок унитаза, так как из неисправного бачка будет постоянно течь вода, из-за чего теряются десятки литров ежедневно, — советуют специалисты водоканала.
Современные производители сантехники предлагают установить на бачок кнопку экономичного слива. Но если у вас унитаз советской закалки, то, по крайней мере, избавьтесь от привычки смывать мелкий мусор в унитаз. Для этого есть мусорное ведро, и оно бесплатное (ну почти). А если перестать смывать туда наполнитель из кошачьего лотка, то можно будет и на услугах сантехника сэкономить.
Если вы уже успели купить посудомоечную машину — это удача. Посудомойка тратит меньше воды, чем вы, когда моете руками (если загружать ее по максимуму). Но даже при традиционном мытье посуды можно сэкономить — просто не держите кран постоянно открытым. А еще не стоит размораживать продукты под струей воды из крана — лучше достать их из холодильника заранее.
— Нужно использовать воду только при необходимости: к примеру, закрывать кран во время чистки зубов. Еще одно правило относится к более рациональному распределению ресурсов. Например, стирать белье лучше при полной загрузке машины, — рекомендует начальник управления водоснабжения АО «Нижегородский водоканал» Денис Воробьев.
По его словам, использование этих советов поможет сэкономить до 5 кубометров воды ежемесячно. А вместе с ними и ваши деньги.
Отопление: запечатайте окна и двери
Хоть отопление вот-вот отключат, сейчас самое время проверить и настроить работу системы. Начните с окон, проверьте, есть ли зазоры и щели? За годы монтажная пена могла высохнуть, а резиновые уплотнители — огрубеть и потрескаться. Трещины пропускают холод с улицы, а значит, для обогрева квартиры требуется больше тепла. Майские праздники — самое время заделать все щели. Можно проверить теплоизоляцию балконной и входной двери.
— Чтобы в зимнее время не включать дополнительные приборы для отопления (электрические, конечно же), установите теплоотражающие экраны за радиаторами. Этот совет пригодится и тем, кто отапливает квартиру электрокотлом, — советует «Новосибирскэнергосбыт».
Обладателям батарей с терморегулятором часто советуют снижать температуру, чтобы не «отапливать улицу». Однако на деле такой совет помогает только создать комфортные условия в квартире, но не сэкономить деньги.
— Речь не о регуляторе, что стоит на батарее — от того, что мы сами уменьшили себе тепло, меньше мы платить не стали, — объясняет один из координаторов проекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Полыганов. — Нужно, чтобы были общедомовой узел коммерческого учета тепла (УКУТ), который будет считать тепло и горячую воду, и рядом с ним регулятор погодной зависимости. Он позволяет очень быстро отрегулировать температуру, реагируя на погоду.
Еще один лайфхак: проверьте, выполняет ли поставщик требования к услуге. Отопление не должны отключать больше чем на сутки в месяц, а температура в жилых комнатах зимой должна быть не ниже +18 и не выше +22 градусов Цельсия.
Но не спешите обольщаться: показания вашего комнатного термометра никто учитывать не будет. Для того чтобы доказать, что услуга некачественная, одних только ваших показаний недостаточно — нужно пригласить специалистов из Роспотребнадзора, которые будут всё измерять специальными приборами. Если эксперты подтвердят обоснованность вашего недовольства, то можно обратиться в суд.
Для перерасчета могут быть и дополнительные причины, изучить их можно здесь.
Электричество: чистите чайник вовремя
Практически у каждого бытового электроприбора есть маленькие секреты, которые позволяют экономить энергию. Например, холодильник лучше передвинуть подальше от батарей, прямых солнечных лучей и хотя бы на 10 сантиметров от стены. Как объясняют специалисты компании «Новосибирскэнергосбыт», при повышении температуры воздуха до 30 градусов холодильник потребляет в два раза больше электричества. Лучшее место для него — около наружной стены кухни.
Если мешок для пыли в пылесосе заполняется хотя бы на треть, на 40% ухудшается всасывание. Соответственно, повышается мощность мотора и потребление электричества. Электрочайник тоже советуют регулярно чистить от накипи — она ухудшает теплопроводность спирали и затягивает процесс нагревания.
— Режим ожидания для телевизора или музыкального центра, спящий режим для ПК — это удобно. Но неэкономно. В среднем вы тратите лишних 297 Вт·ч в сутки, используя режим ожидания для телевизора, смотря его до 6 часов в день. То же касается музыкального центра или ПК. Выключайте приборы, и вы сможете сэкономить до 300 кВт·ч в год, — советуют ресурсники.
Кстати, зарядные устройства из розеток тоже стоит вынимать, когда к ним не подключены гаджеты — даже так они понемногу тратят энергию.
Стиральная машинка — та еще транжира электричества. Но и здесь можно снизить расходы. Если вы не полностью загружаете стиральную машину, вы зря расходуете до 15% электроэнергии. А при неправильно выбранной программе стирки — до 30%.
Проверьте счетчик на электричество. Он двухтарифный? Отлично! У вас есть еще один способ сэкономить — планируйте энергозатратные дела на ночь или выходные дни: стиральная машинка вполне может работать без вашего участия.
— Одноставочный тариф примерно на 15% меньше тарифа, дифференцированного по зонам суток по шкале «день», и на 85% выше, чем по шкале «ночь». Экономия напрямую зависит от суточного графика нагрузки потребления электрической энергии. В случае активного использования электрооборудования преимущественно ночью по будням, а также в выходные и праздничные дни экономия будет максимальной, — советуют в компании «Екатеринбургэнергосбыт».
Ну и напоследок еще один совет от поставщиков электричества: если вот прямо сейчас у вас перегорели лампочки — самое время заменить лампы накаливания на энергосберегающие. Да, энергосберегающая лампочка стоит дороже, чем накаливания, но и срок ее службы соответствующий. Мощность люминесцентной лампы 12 Вт соответствует мощности лампы накаливания 60 Вт. По самым грубым подсчетам, затраты на такое переоборудование квартиры окупаются через год.