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Срочно Владелец «Сибирского антрацита» покончил с собой
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5 фактов о владельце «Сибантрацита», который покончил с собой — чем он известен

Дмитрий Босов родился в Барнауле, но его многое связывает с Новосибирском

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Дмитрию Босову было 52 года. Женат, четверо детей

Дмитрию Босову было 52 года. Женат, четверо детей

О смерти миллиардера Дмитрия Босова стало известно сегодня вечером, 6 мая. По данным РБК, он покончил с собой. При жизни Босов был плотно связан с Новосибирской областью — рассказываем, как.

По некоторым данным, свой первый капитал в 5 миллионов рублей Дмитрий Босов заработал в 1991 году на перепродаже двух вагонов горчичников. Об этом писал Forbes.

В 1993 году создал вместе с однокурсниками Группу «Аллтек», которая в 2018 году объединила принадлежащие ей угольные активы — «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области и «Разрез Кийзасский» в соседней Кемеровской области — в группу «Сибантрацит». По некоторым данным, ему принадлежит около 90% «Сибантрацита».

Многим новосибирцам известен как руководитель попечительского совета ХК «Сибирь». Этот пост он занимал с 2008 года. «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», которая была создана по инициативе Владимира Путина для хоккеистов-любителей.

В 2018 году Forbes оценивал состояние Босова в 950 миллионов долларов. Тогда он занимал 108-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России. В 2020 году Босову удалось увеличить свой капитал до 1 миллиарда 100 миллионов долларов — на сегодняшний день он занимал 86-ю строчку рейтинга богачей.

В мае этого года тот же Forbes опубликовал большую статью о том, как Босов инвестировал деньги в американский рынок марихуаны и судился с ветераном спецназа США. Издание, ссылаясь на исковое заявление, сообщило, что Босов через принадлежащие ему структуры инвестировал более 160 миллионов долларов в этот бизнес.

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Дмитрий Босов«Сибирский антрацит»
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