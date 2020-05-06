5 фактов о владельце «Сибантрацита», который покончил с собой — чем он известен

О смерти миллиардера Дмитрия Босова стало известно сегодня вечером, 6 мая. По данным РБК, он покончил с собой. При жизни Босов был плотно связан с Новосибирской областью — рассказываем, как.

По некоторым данным, свой первый капитал в 5 миллионов рублей Дмитрий Босов заработал в 1991 году на перепродаже двух вагонов горчичников. Об этом писал Forbes.

В 1993 году создал вместе с однокурсниками Группу «Аллтек», которая в 2018 году объединила принадлежащие ей угольные активы — «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области и «Разрез Кийзасский» в соседней Кемеровской области — в группу «Сибантрацит». По некоторым данным, ему принадлежит около 90% «Сибантрацита».