Информацию об очередной смерти от коронавируса сообщил оперштаб по Новосибирской области. Скончавшейся сибирячке было всего 29 лет. Были ли у нее какие-то хронические заболевания, Минздрав не сообщает.



Еще 56 пациентов с коронавирусом выздоровели.



По данным оперативного штаба на 22 часа 6 мая, в Новосибирской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 240 пациентов уже здоровы и выписаны, скончались 12 человек.



1893 человека остаются под меднаблюдением, 12 696 жителей с наблюдения сняты.

