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Про умершую сибирячку врачи пока ничего не сообщают

Про умершую сибирячку врачи пока ничего не сообщают

Информацию об очередной смерти от коронавируса сообщил оперштаб по Новосибирской области. Скончавшейся сибирячке было всего 29 лет. Были ли у нее какие-то хронические заболевания, Минздрав не сообщает.

Еще 56 пациентов с коронавирусом выздоровели.

По данным оперативного штаба на 22 часа 6 мая, в Новосибирской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 240 пациентов уже здоровы и выписаны, скончались 12 человек.

1893 человека остаются под меднаблюдением, 12 696 жителей с наблюдения сняты.

Если вы знали 29-летнюю девушку, умершую от коронавируса, то свяжитесь с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (WhatsApp, СМС, Telegram).

В майские выходные город потрясла смерть 55-летней сибирячки, умершей от коронавируса. Родственники рассказали, что она сразу обратилась за помощью, но ей сначала прописали антибиотики и отправили лечиться домой. Позже Минздрав объяснил, почему так произошло.

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коронавирус в Новосибирскесмерть
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