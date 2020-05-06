Информацию об очередной смерти от коронавируса сообщил оперштаб по Новосибирской области. Скончавшейся сибирячке было всего 29 лет. Были ли у нее какие-то хронические заболевания, Минздрав не сообщает.
Еще 56 пациентов с коронавирусом выздоровели.
По данным оперативного штаба на 22 часа 6 мая, в Новосибирской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 240 пациентов уже здоровы и выписаны, скончались 12 человек.
1893 человека остаются под меднаблюдением, 12 696 жителей с наблюдения сняты.
Если вы знали 29-летнюю девушку, умершую от коронавируса, то свяжитесь с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (WhatsApp, СМС, Telegram).
В майские выходные город потрясла смерть 55-летней сибирячки, умершей от коронавируса. Родственники рассказали, что она сразу обратилась за помощью, но ей сначала прописали антибиотики и отправили лечиться домой. Позже Минздрав объяснил, почему так произошло.