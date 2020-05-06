Владелец компаний «Сибантрацит» миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Онлайн-хроника

Группа «Сибантрацит» создана в 2018 году. Объединяет три добывающие предприятия — АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область, производители антрацита) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область, производит уголь марки «Т»)
«Сибантрацит» является крупнейшим в России производителем металлургических углей, мировой лидер по поставкам высококачественного антрацита.
Российский миллиардер, генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги» Дмитрий Босов покончил с собой в Подмосковье. По некоторым данным, он застрелился в своём особняке в посёлке Усово. Об этом сообщает РБК.
Источник РБК в правоохранительных органах утверждает, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово, где жил Босов.
В 2019 году Дмитрий Босов занял 102 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 950 миллионов долларов.
Дмитрий Босов — российский предприниматель, родился в Барнауле. Основатель, контролирующий акционер, председатель совета директоров Группы «Аллтек». Основные активы Дмития Босова на данный момент — Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». С 2008 года является руководителем попечительского совета ХК «Сибирь».