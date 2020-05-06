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Крыша театра уже подсвечивается

Крыша театра уже подсвечивается

На фасаде Новосибирского театра оперы и балета начался монтаж подсветки, которая стоит 400 миллионов рублей.

Подсветка будет стоить более 400 миллионов

Подсветка будет стоить более 400 миллионов

— Это не просто подсветка. Это уникальный для нас проект. Когда в испанском Бильбао строился музей Гуггенхайма, то все говорили: безумные траты, зачем это нужно... Но после этого Бильбао стал центром современного искусства. Оперный театр является доминантой Новосибирска. Я не просто так повесил здесь флаг РФ — и он будет висеть здесь всегда, не только по праздникам. Мы реализуем уникальный световой проект, это 1500 уникальных приборов, которые позволят делать со зданием фантастические вещи. Не хочу сейчас открывать все секреты, но очень надеюсь, что после этого городу будет просто стыдно не начать изменять хотя бы в центре городскую среду, — ранее в интервью НГС рассказывал художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

Монтаж только начался

Монтаж только начался

Новосибирск начал активно готовится к 9 мая. Сегодня над зданием Оперного театра взвилось Знамя Победы.

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новатподсветка зданий
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