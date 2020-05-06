Сегодня во время совещания с Владимиром Путиным главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о том, как страна будет возвращаться к обычной жизни. Принимать решение об отмене противоэпидемических мер будут главы регионов — в зависимости от того, как у них складывается ситуация. Оценивать будут темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и охват тестирования на коронавирус. Все эти показатели будут учитывать за 1–2 недели.



Сам выход из изоляции предполагает три этапа. Первым делом разрешат занятия физкультурой и спортом на открытых площадках, прогулки с детьми и работу небольших предприятий сферы услуг и торговли ограниченной площади (с соблюдением социальной дистанции). На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи, работу объектов большей площади (с ограничением числа клиентов), возобновят работу образовательные организации. Последним этапом станет возобновление работы парков и скверов, всех предприятий сферы торговли и услуг, общепита и гостиниц.