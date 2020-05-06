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Красные полосы на дороге новосибирцы заметили сегодня днем

Красные полосы на дороге новосибирцы заметили сегодня днем

Сегодня днем читатели НГС заметили странные красные потоки, которые струились по улицам Новосибирска после дождя.

— На Ватутина вся дорога в красной жиже. На Немировича-Данченко тоже, — сообщал читатель Кирилл.

В мэрии не смогли назвать причины красных рек на левом берегу. В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса уточнили, что это точно не реагенты. Ответ на загадку оказался достаточно простым.

— Грузовик ехал. С него капала красная краска. Мы просто тут работаем. Он на Ватутина заезжал, у нас даже асфальт замарался, — рассказал читатель Алексей.

В конце апреля на улице Большевистской образовалась глубокая яма. Власти связали ее появление со строительством четвертого моста.

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