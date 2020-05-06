Сегодня днем читатели НГС заметили странные красные потоки, которые струились по улицам Новосибирска после дождя.

— На Ватутина вся дорога в красной жиже. На Немировича-Данченко тоже, — сообщал читатель Кирилл.



В мэрии не смогли назвать причины красных рек на левом берегу. В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса уточнили, что это точно не реагенты. Ответ на загадку оказался достаточно простым.

— Грузовик ехал. С него капала красная краска. Мы просто тут работаем. Он на Ватутина заезжал, у нас даже асфальт замарался, — рассказал читатель Алексей.