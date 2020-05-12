В Москве решили лечить пациентов с коронавирусной инфекцией с помощью плазмы выздоровевших, но донорами могут стать не все, поэтому этот метод не будет широко доступен.
Журналист НГС Мария Тищенко узнала, будет ли такая терапия проводиться в Новосибирске.
Что это за плазма
Во временных рекомендациях Минздрава РФ для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 от 28 апреля такую плазму называют антиковидной. Её получают из крови тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.
«В настоящее время ведётся разработка протоколов клинического применения антиковидной плазмы для практического здравоохранения, включая определение показаний и противопоказаний к её использованию, порядок медицинского обследования донора и правил заготовки», — говорится в рекомендациях.
Департамент здравоохранения Москвы выпустил 1 апреля
Как она заготавливается
Плазма заготавливается в объёме до 650 мл в течение 40 минут при хорошей переносимости процедуры. При появлении нежелательных реакций лёгкой степени — возможно сокращение времени процедуры и ограничение заготовки в объёме до 400 мл, говорится в приказе:
«По окончании процедуры донор обязан повторить завтрак (чай, сахар, печенье) и находиться под наблюдением медперсонала в зоне отдыха не менее 20 мин.».
Какие критерии при отборе доноров применяются
Должно быть официальное заключение о перенесённой инфекции COVID-19 лёгкой или средней степени тяжести; отрицательные результаты исследований на ВИЧ, гепатиты В и С; биохимическое исследование крови и так далее. Не должно быть жалоб и симптомов ОРВИ. Возраст — от 18 до 55 лет, масса тела — более 50 кг.
Ранее издание Meduza сообщало, что в Москве по данным за 20 апреля плазму сдали 60 человек.
Применялся ли метод в Новосибирске
— В Новосибирской области в настоящий момент не проводится терапия коронавирусной инфекции путём переливания плазмы крови пациентов, переболевших данным заболеванием, поскольку отсутствуют необходимые разрешающие документы Министерства здравоохранения Российской Федерации, — ответили журналисту НГС в региональном Минздраве.
Ранее НГС писал, что стоимость лечения одного пациента с коронавирусом в Новосибирске взлетела по сравнению с мартом.