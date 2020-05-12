В Москве решили лечить пациентов с коронавирусной инфекцией с помощью плазмы выздоровевших, но донорами могут стать не все, поэтому этот метод не будет широко доступен.

Журналист НГС Мария Тищенко узнала, будет ли такая терапия проводиться в Новосибирске.



Что это за плазма

Во временных рекомендациях Минздрава РФ для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 от 28 апреля такую плазму называют антиковидной. Её получают из крови тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

«В настоящее время ведётся разработка протоколов клинического применения антиковидной плазмы для практического здравоохранения, включая определение показаний и противопоказаний к её использованию, порядок медицинского обследования донора и правил заготовки», — говорится в рекомендациях.