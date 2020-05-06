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На месте ДТП работает полиция

На месте ДТП работает полиция

Вечером в среду, 6 мая, в Кировском районе Новосибирска произошла массовая авария, в которой пострадал человек.

— В 17:15 возле дома №79 по улице Петухова произошло столкновение трёх автомобилей: ГАЗель, «Лада» и «Шевроле». В результате столкновения, по предворительной информации, пострадал пассажир автомобиля «Шевроле». В настоящее время он поставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157–00–00.

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дтпмассовая авария
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