Вечером в среду, 6 мая, в Кировском районе Новосибирска произошла массовая авария, в которой пострадал человек.
— В 17:15 возле дома №79 по улице Петухова произошло столкновение трёх автомобилей: ГАЗель, «Лада» и «Шевроле». В результате столкновения, по предворительной информации, пострадал пассажир автомобиля «Шевроле». В настоящее время он поставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.
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