В Новосибирской области мужчина погиб под колёсами буксируемого грузовика

В эту среду, 6 мая, около пяти часов вечера в Искитиме под колёсами грузовика погиб пешеход.



— КАМАЗ буксировал неисправный грузовик Foton, пешеход попал под колёса буксируемого транспортного средства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — От полученных травм он скончался на месте. Мужчина. Личность пока не установлена. Около 50 лет на вид.

В ведомстве уточнили, что мужчина шёл вдоль дороги.

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