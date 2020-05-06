В Новосибирской области мужчина погиб под колёсами буксируемого грузовика

В эту среду, 6 мая, около пяти часов вечера в Искитиме под колёсами грузовика погиб пешеход.
— КАМАЗ буксировал неисправный грузовик Foton, пешеход попал под колёса буксируемого транспортного средства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — От полученных травм он скончался на месте. Мужчина. Личность пока не установлена. Около 50 лет на вид.
В ведомстве уточнили, что мужчина шёл вдоль дороги.
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