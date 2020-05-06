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Происшествия

В Новосибирской области мужчина погиб под колёсами буксируемого грузовика

Пешеход шёл вдоль дороги — в это время КАМАЗ буксировал неисправный грузовик

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Личность погибшего мужчины пока не установлена

Личность погибшего мужчины пока не установлена

В эту среду, 6 мая, около пяти часов вечера в Искитиме под колёсами грузовика погиб пешеход.

— КАМАЗ буксировал неисправный грузовик Foton, пешеход попал под колёса буксируемого транспортного средства, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — От полученных травм он скончался на месте. Мужчина. Личность пока не установлена. Около 50 лет на вид.

В ведомстве уточнили, что мужчина шёл вдоль дороги.

Если вам известны подробности ДТП или вы знали погибшего, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по телефону 8 953 775-22-29. Можно анонимно.

В ночь с пятницы на субботу, 2 мая, на Красном проспекте в Новосибирске произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом — в районе метро «Гагаринская» внедорожник врезался в столб. В аварии погибла 22-летняя пассажирка «Шевроле-Тахо», мама двоих детей.

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