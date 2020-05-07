Больше 800 заболевших и смерть 29-летней девушки: хроника коронавируса в Новосибирске

По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 3 563 727 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело
1 210 496 человек, умерло 259 931.
Начнём это утро со статистики.
Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 165 929 случаев заболевания. Из них
10 559 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 21 327 человек. Умерло 1 537.
В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 809 заболевших, 12 умерших, 240 выздоровевших. На карантине находятся 1893 человека, сняты с наблюдения 12 696.
Доброе утро, читатели! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня я буду вести эту онлайн-трансляцию.