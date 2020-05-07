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Срочно Умерла 29-летняя девушка с коронавирусом
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Больше 800 заболевших и смерть 29-летней девушки: хроника коронавируса в Новосибирске

Рассказываем, как пандемия и самоизоляция меняют жизнь в городе и мире

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Ежедневно в Новосибирской области выявляют по 50-60 больных

Ежедневно в Новосибирской области выявляют по 50-60 больных

В Новосибирске продолжается режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Накануне цифры заболеваемости преодолели отметку в 800 человек, и мы продолжаем следить за ситуацией в регионе вместе с вами.

Присылайте фото и видео с улиц города, на которых видно, как новосибирцы соблюдают режим самоизоляции. Это можно сделать по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Александра Бруня

По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 3 563 727 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело

1 210 496 человек, умерло 259 931.

Александра Бруня

Начнём это утро со статистики.

Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 165 929 случаев заболевания. Из них

10 559 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 21 327 человек. Умерло 1 537.

В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 809 заболевших, 12 умерших, 240 выздоровевших. На карантине находятся 1893 человека, сняты с наблюдения 12 696.

Александра Бруня

Доброе утро, читатели! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня я буду вести эту онлайн-трансляцию.

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коронавирус в Новосибирске
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