Больше 800 заболевших и смерть 29-летней девушки: хроника коронавируса в Новосибирске

В Новосибирске продолжается режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Накануне цифры заболеваемости преодолели отметку в 800 человек, и мы продолжаем следить за ситуацией в регионе вместе с вами.

Присылайте фото и видео с улиц города, на которых видно, как новосибирцы соблюдают режим самоизоляции. Это можно сделать по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

