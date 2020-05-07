Минздрав НСО подтвердил 11 случаев заражения коронавирусом в Новосибирской областной клинической больнице.



Один из читателей НГС сообщал о восьми случаях заражения, другой — что несколько случаев зарегистрированы среди персонала. Пресс-служба областной больницы темы, связанные с коронавирусом, не комментирует, отправляя за информацией в Минздрав.