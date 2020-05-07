Минздрав НСО подтвердил 11 случаев заражения коронавирусом в Новосибирской областной клинической больнице.
Один из читателей НГС сообщал о восьми случаях заражения, другой — что несколько случаев зарегистрированы среди персонала. Пресс-служба областной больницы темы, связанные с коронавирусом, не комментирует, отправляя за информацией в Минздрав.
— В ГБУЗ HCO «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (далее — ГНОКБ) было выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе два случая — среди медицинского персонала. Все пациенты были переведены в инфекционные стационары, в отделениях
Сначала Минздрав отказывался назвать количество заболевших медиков. Потом появилась информация о 52 заболевших сотрудниках среди медицинского и не медицинского персонала, по каждому случаю проводилось эпидемиологическое расследование. На следующий день это количество возросло до 6.
Всего, по данным за 30 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников медорганизаций.
Некоторые истории мы рассказывали. Фельдшер скорой заразилась коронавирусом и описала, через что ей пришлось пройти в больнице.