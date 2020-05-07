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Срочно 11 случаев заражения в областной больнице
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Всех пациентов с коронавирусом перевели в инфекционные стационары

Всех пациентов с коронавирусом перевели в инфекционные стационары

Минздрав НСО подтвердил 11 случаев заражения коронавирусом в Новосибирской областной клинической больнице.

Один из читателей НГС сообщал о восьми случаях заражения, другой — что несколько случаев зарегистрированы среди персонала. Пресс-служба областной больницы темы, связанные с коронавирусом, не комментирует, отправляя за информацией в Минздрав.

— В ГБУЗ HCO «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (далее — ГНОКБ) было выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе два случая — среди медицинского персонала. Все пациенты были переведены в инфекционные стационары, в отделениях ГБУЗ HCO «ГНОКБ» были проведены все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, — рассказали журналисту НГС в региональном Минздраве.

Сначала Минздрав отказывался назвать количество заболевших медиков. Потом появилась информация о 52 заболевших сотрудниках среди медицинского и не медицинского персонала, по каждому случаю проводилось эпидемиологическое расследование. На следующий день это количество возросло до 6.

Всего, по данным за 30 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников медорганизаций.

Некоторые истории мы рассказывали. Фельдшер скорой заразилась коронавирусом и описала, через что ей пришлось пройти в больнице.

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