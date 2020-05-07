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На территории Новосибирской области&nbsp;<nobr class="_">15 306 ветеранов</nobr>

На территории Новосибирской области 15 306 ветеранов

В этом году 9 Мая в Новосибирске отметят необычно — в интерактивном формате, потому что из-за распространения коронавируса многие мероприятия перенесли в онлайн.

Ранее НГС подробно описывал акции, которые будут проходить в преддверии праздника и непосредственно 9 мая, а сейчас мы публикуем программу в трёх картинках.

Некоторые проекты начались ещё в феврале, апреле или начале мая и только завершатся к 9 мая. Среди них, например, акция «Георгиевская ленточка», которая началась в этом году 4 мая.

«Георгиевская ленточка — символ воинской славы. Прикрепите её на одежду у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне», — говорится в программе, опубликованной на сайте правительства НСО.

А федеральная акция #ОКНА_ПОБЕДЫ началась 1 мая. Участникам предлагали украсить окно своего дома к 75-летию Победы, а его фото разместить в соцсетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Принять участие в акции «Сад памяти» можно в дистанционном формате. Она началась 6 мая.

— Высадите на своем участке дерево в память о прошедших войну родных и близких или выложите рисунок дерева, которое посвятите конкретному герою, с хештегом #СадПамятиДома в социальных сетях, — объясняют в правительстве.

Непосредственно на 9 Мая запланировано немало мероприятий, в которых новосибирцы смогут принять участие.

9 мая начнётся с продолжения акции «Сад памяти» в районе ОбьГЭС. Замгубернатора Сергей Нелюбов сказал, что в ней будут участвовать немного человек, чтобы минимизировать риски. Они высадят деревья.

После ожидается пролёт авиации над центром — НГС будет вести трансляцию с полёта.

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт онлайн на сайте polkrf.ru.

— Проект позволит людям «пройти» вместе с портретами своих дедов и прадедов в виртуальном строю, онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах по всей России, — сообщили в правительстве.

«Фронтовые бригады» — это коллективы артистов и волонтеров, которые 9 Мая приедут к местам проживания ветеранов с небольшим праздничным концертом.

Во время федеральной акции «Парад у дома ветерана» ожидается, что представители воинских подразделений, силовых структур пройдут строевым маршем перед окнами ветеранов. Эта акция начала действовать с 1 мая, а закончится 9-го.

Федеральная акция «#ПОЕМДВОРОМ» предлагает новосибирцам открыть окна, чтобы исполнить песни Победы.

Акция «Флаги России. 9 Мая» предлагает в знак единения украсить окна и балконы своих домов флагами России.

Всероссийская акция «Фонарики Победы» (или «Свеча в окне») предполагает, что жители города выставят на подоконники свечи, чтобы почтить память ветеранов, не выходя из дома.

Вечером в городе всё же состоится салют в 22:00. Новосибирцам предлагают его смотреть на экранах телевизоров, НГС также планирует вести трансляцию

Также рассказываем о других проектах, которые можно посмотреть онлайн на различных ресурсах.

Синоптики рассказали НГС о том, какой будет погода в День Победы. Кроме того, в Новосибирске в пустом зале снимают концерт ко Дню Победы — мы показали кусочек программы.

Ранее НГС опубликовал историю сибиряка, получившего тяжёлую травму в бою на Украинском фронте. Больше таких историй — в нашем проекте «Фронтовой инстаграм».

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9 МаяДень Победыправительство Новосибирской области
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