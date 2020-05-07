В этом году 9 Мая в Новосибирске отметят необычно — в интерактивном формате, потому что из-за распространения коронавируса многие мероприятия перенесли в онлайн.
Ранее НГС подробно описывал акции, которые будут проходить в преддверии праздника и непосредственно 9 мая, а сейчас мы публикуем программу в трёх картинках.
Некоторые проекты начались ещё в феврале, апреле или начале мая и только завершатся к 9 мая. Среди них, например, акция «Георгиевская ленточка», которая началась в этом году 4 мая.
«Георгиевская ленточка — символ воинской славы. Прикрепите её на одежду у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне», — говорится в программе, опубликованной на сайте правительства НСО.
А федеральная акция #ОКНА_ПОБЕДЫ началась 1 мая. Участникам предлагали украсить окно своего дома к 75-летию Победы, а его фото разместить в соцсетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.
Принять участие в акции «Сад памяти» можно в дистанционном формате. Она началась 6 мая.
— Высадите на своем участке дерево в память о прошедших войну родных и близких или выложите рисунок дерева, которое посвятите конкретному герою, с хештегом #СадПамятиДома в социальных сетях, — объясняют в правительстве.
Непосредственно на 9 Мая запланировано немало мероприятий, в которых новосибирцы смогут принять участие.
9 мая начнётся с продолжения акции «Сад памяти» в районе ОбьГЭС. Замгубернатора Сергей Нелюбов сказал, что в ней будут участвовать немного человек, чтобы минимизировать риски. Они высадят деревья.
После ожидается пролёт авиации над центром — НГС будет вести трансляцию с полёта.
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт онлайн на сайте polkrf.ru.
— Проект позволит людям «пройти» вместе с портретами своих дедов и прадедов в виртуальном строю, онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах по всей России, — сообщили в правительстве.
«Фронтовые бригады» — это коллективы артистов и волонтеров, которые 9 Мая приедут к местам проживания ветеранов с небольшим праздничным концертом.
Во время федеральной акции «Парад у дома ветерана» ожидается, что представители воинских подразделений, силовых структур пройдут строевым маршем перед окнами ветеранов. Эта акция начала действовать с 1 мая, а закончится 9-го.
Федеральная акция «#ПОЕМДВОРОМ» предлагает новосибирцам открыть окна, чтобы исполнить песни Победы.
Акция «Флаги России. 9 Мая» предлагает в знак единения украсить окна и балконы своих домов флагами России.
Всероссийская акция «Фонарики Победы» (или «Свеча в окне») предполагает, что жители города выставят на подоконники свечи, чтобы почтить память ветеранов, не выходя из дома.
Вечером в городе всё же состоится салют в 22:00. Новосибирцам предлагают его смотреть на экранах телевизоров, НГС также планирует вести трансляцию
Также рассказываем о других проектах, которые можно посмотреть онлайн на различных ресурсах.
Синоптики рассказали НГС о том, какой будет погода в День Победы. Кроме того, в Новосибирске в пустом зале снимают концерт ко Дню Победы — мы показали кусочек программы.
Ранее НГС опубликовал историю сибиряка, получившего тяжёлую травму в бою на Украинском фронте. Больше таких историй — в нашем проекте «Фронтовой инстаграм».