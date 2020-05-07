В этом году 9 Мая в Новосибирске отметят необычно — в интерактивном формате, потому что из-за распространения коронавируса многие мероприятия перенесли в онлайн.

Ранее НГС подробно описывал акции, которые будут проходить в преддверии праздника и непосредственно 9 мая, а сейчас мы публикуем программу в трёх картинках.

Некоторые проекты начались ещё в феврале, апреле или начале мая и только завершатся к 9 мая. Среди них, например, акция «Георгиевская ленточка», которая началась в этом году 4 мая.