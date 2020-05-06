Сегодня, 6 мая, в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против HR-специалиста Максима Борщёва, прежде он заявил о том, что на него с ножом напали депутат «Единой России» Мкртыч Овсепян и его сын Овсеп Овсепян.



23 апреля НГС рассказал о ночном инциденте в подъезде между Максимом Борщёвым и Овсепянами. В результате конфликта Борщёв оказался в больнице с ножевыми ранениями живота и потерял полтора литра крови. По версии Борщёва, на него напали внезапно и без причины — отец-Овсепян его держал, а сын-Овсепян ударил несколько раз ножом. По версии адвокатов семьи Овсепян, всё было иначе: Борщёв зачем-то ломился в квартиру Овсепянов, и те вытолкнули его наружу, а про ножевые ранения адвокатам ничего не сказали.