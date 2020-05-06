Сегодня, 6 мая, в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против HR-специалиста Максима Борщёва, прежде он заявил о том, что на него с ножом напали депутат «Единой России» Мкртыч Овсепян и его сын Овсеп Овсепян.
23 апреля НГС рассказал о ночном инциденте в подъезде между Максимом Борщёвым и Овсепянами. В результате конфликта Борщёв оказался в больнице с ножевыми ранениями живота и потерял полтора литра крови. По версии Борщёва, на него напали внезапно и без причины — отец-Овсепян его держал, а сын-Овсепян ударил несколько раз ножом. По версии адвокатов семьи Овсепян, всё было иначе: Борщёв зачем-то ломился в квартиру Овсепянов, и те вытолкнули его наружу, а про ножевые ранения адвокатам ничего не сказали.
Делом о незаконном проникновении в жилище Овсепянов занимается следственный отдел Советского района СК России по Новосибирской области.
О возбуждении уголовного дела у себя на странице в Facebook рассказал сам Максим Борщёв. Подтвердил корреспонденту НГС информацию адвокат Борщёва Андрей Каранчевский.
— Копия постановления о возбуждении мною сегодня получена. Дело в отношении Борщёва сегодня возбуждено по части 2 статьи 139 УК РФ. Борщёву вменяют, что он против воли проживающих лиц с применением насилия и угрозой применения насилия проник в квартиру к Овсепяну. Мы с этим категорически не согласны и считаем, что это способ повлиять на расследование уголовного дела в отношении младшего Овсепяна по факту причинения телесных повреждений Борщёву. В данный момент я готовлю жалобу в суд с просьбой отменить это, по нашему мнению, необоснованное и незаконное решение, — сообщил корреспонденту НГС адвокат Борщёва Андрей Каранчевский.
Один из представителей Овсепяна-старшего Надежда Гришина уточнила, что они ещё не получили официальный документ о возбуждении уголовного дела.
— Нас официально ещё не уведомили. Да, Овсепяном-старшим было сразу же подано заявление, что было проникновение в его жилище. И только в рамках вот этих противоправных действий Борщёва они защищались. Проверка по этому поводу длилась в течение месяца, — заметила юрист Надежда Гришина.
В Следственном комитете не смогли оперативно подтвердить факт возбуждения уголовного дела.
— Информация уточняется, — коротко прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления СКР по НСО Дмитрий Чечулин.
В начале апреля новосибирские полицейские возбудили уголовное дело против мужчины, который с ножом напал на двух посетителей магазина. Конфликт произошёл в павильоне на улице Земнухова 2 апреля в 17:00. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.