Пандемия настоящая? Лекарство от COVIDа существует? Универсальные ответы на вопросы про коронавирус

1. Когда в стране снимут режим самоизоляции?

Этот вопрос решается в стране всеми органами сразу. Пока результата нет. Но вот в следующее обращение все точно будет известно!

2. По каким симптомам можно определить коронавирус?

Симптомы похожи на ОРВИ, только потом еще нужен аппарат ИВЛ. И там еще есть какие-то симптомы, но это не точно. А можно болеть и вообще без симптомов! Ну, в общем, сами разберетесь, в больницу с температурой не приходите!

3. Как чувствует себя экономика страны во время коронавируса?

Происходит отрицательный рост. Или небольшой временный спад. Или рецессия. Или всё само восстановится (нет). А вообще: президент сказал, что все будет хорошо!

4. Откуда взялся этот самый вирус?

Из Китая. А может из Европы. Еще там что-то было про летучих мышей и секретные лаборатории. Кто-то приписывает инопланетян. Как бы то ни было, теории возникновения похожи на религию — каждый сам выбирает, во что верить.

5. Пандемия реально существует или это всемирный заговор?



Да, это точно так.