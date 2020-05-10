Пандемия настоящая? Лекарство от COVIDа существует? Универсальные ответы на вопросы про коронавирус

Мы ежедневно рассказываем о коронавирусе, но вопросов у новосибирцев с каждым днем всё больше и больше. Кто-то исправно соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу без одноразовых перчаток и маски, а кто-то ударяется в конспирологию, принципиально отказывается сидеть дома и вообще заявляет, что кто носит медицинскую маску — тот предатель (именно так 9 Мая говорили нарушители карантина). Наш автор Анастасия Миронова почитала, какие аргументы приводят новосибирцы в спорах и дискуссиях на злободневную тему, и составила из них список универсальных ответов. Не благодарите.
1. Когда в стране снимут режим самоизоляции?
Этот вопрос решается в стране всеми органами сразу. Пока результата нет. Но вот в следующее обращение все точно будет известно!
2. По каким симптомам можно определить коронавирус?
Симптомы похожи на ОРВИ, только потом еще нужен аппарат ИВЛ. И там еще есть какие-то симптомы, но это не точно. А можно болеть и вообще без симптомов! Ну, в общем, сами разберетесь, в больницу с температурой не приходите!
3. Как чувствует себя экономика страны во время коронавируса?
Происходит отрицательный рост. Или небольшой временный спад. Или рецессия. Или всё само восстановится (нет). А вообще: президент сказал, что все будет хорошо!
4. Откуда взялся этот самый вирус?
Из Китая. А может из Европы. Еще там что-то было про летучих мышей и секретные лаборатории. Кто-то приписывает инопланетян. Как бы то ни было, теории возникновения похожи на религию — каждый сам выбирает, во что верить.
5. Пандемия реально существует или это всемирный заговор?
Да, это точно так.
6. Кому на самом деле выгодна эта история с ковидом?
Как всегда США. Или мировому правительству. Или корпорациям. Или производителям гречки. Или всем сразу. Или никому. Тут как карта ляжет.
7. Какая маска лучше всего обеспечивает безопасность людям?
Только та маска, которую вы используете сидя в Инстаграме дома. Ну и, судя по тому, что открыли салоны красоты, косметические маски тоже имеют лечебные свойства.
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