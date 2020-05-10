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Мама школьника из Новосибирска посчитала, сколько на самом деле стоит сухпаёк (и это ещё розничные цены)

Показываем, что выдали ребёнку, и смотрим, сколько эти продукты стоят в магазине. Разница есть

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Школьные столовые опустели до конца учебного года. Сейчас тем детям, которые получали бесплатное питание, выдают сухпайки

Школьные столовые опустели до конца учебного года. Сейчас тем детям, которые получали бесплатное питание, выдают сухпайки

Жительница Новосибирска, чьи дети ходят в школу №47, получила на каждого ребёнка сухпаёк, удивилась набору продуктов и решила узнать, сколько аналогичный товар стоит в ближайших к дому магазинах. Что из этого вышло — она рассказала и показала НГС.

Женщина — мама троих детей, двое из которых мальчики, учатся во 2 и 5 классах, младшая девочка ещё ходит в детский сад. В продуктовый 10-дневный набор, рассчитанный на одного ребенка из многодетной семьи (таких им выдали два), вошли гречка, рис, сахар, какао, макароны, две консервы — рыбная и мясная, одна маленькая шоколадка и чай.

— Набор маленький и непродуманный. То есть, по этой логике, консервы кончатся за пару дней и все оставшиеся дни ребёнку придется есть пустой гарнир. Мне показалось, что затраты на сухпаек явно были меньше, чем те, что указаны в приложенном списке. Я поискала в интернете информацию о сухпайках, их составе и решила выяснить, какая на самом деле стоимость у этого набора, хотя бы по розничным ценам.

Сибирячка нашла в супермаркете аналогичные продукты (а несколько товаров даже из сегмента подороже), посмотрела их цену и посчитала общую стоимость набора при условии покупки продуктов не оптом, а в розницу.

Такова стоимость набора по версии комбината

Такова стоимость набора по версии комбината

Многодетная мама нашла такие же или аналогичные продукты, чтобы сравнить их стоимость с заявленной

Многодетная мама нашла такие же или аналогичные продукты, чтобы сравнить их стоимость с заявленной

По результатам личного подсчета оказалось, что полученный продуктовый набор может стоит на 150 рублей дешевле, чем указано в смете. Если учесть, что женщина учитывала именно розничные цены, то эта разница может быть еще больше.

Детальнее, что было в продуктовом наборе и какая заявленная стоимость у этих продуктов, можно посмотреть на нашей инфографике:

В мэрии Новосибирска пояснили, что родители учеников из школ, оператор питания в которых — комбинат «Левобережный», уже обращались с вопросами и жалобами в департамент образования. После их обращений специалист подразделения провел работу с директорами школ и комбината.

— Действительно, были случаи недопоставки продуктов питания из утвержденного перечня за две недели выдачи. Директор «Комбината питания «Левобережный»» сообщил, что они выдают продуктовые наборы за апрель в школах в два этапа, и при формировании второй части наборов в них включат продукты, которые отсутствовали в первой части.

Руководителям школ, которые обслуживает «Левобережный», специалисты департамента сказали следить за тем, чтобы комбинат исполнял обязательства в полном объеме. Если будут проблемы, то встанет вопрос о смене оператора питания.

Что касается стоимости набора, то тут составители ориентируются на среднюю цену Новосибирскстата на продукты питания — их стоимость не должна превышать эти показатели с учетом доставки и фасовки по данным на 1 апреля 2020 года.

Ранее мы делали подборку сухпайков для новосибирских школьников — они очень разные по составу и наполняемости. Посмотрите сами эти фотографии.

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