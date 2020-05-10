Мама школьника из Новосибирска посчитала, сколько на самом деле стоит сухпаёк (и это ещё розничные цены)

Жительница Новосибирска, чьи дети ходят в школу №47, получила на каждого ребёнка сухпаёк, удивилась набору продуктов и решила узнать, сколько аналогичный товар стоит в ближайших к дому магазинах. Что из этого вышло — она рассказала и показала НГС.
Женщина — мама троих детей, двое из которых мальчики, учатся во 2 и 5 классах, младшая девочка ещё ходит в детский сад. В продуктовый 10-дневный набор, рассчитанный на одного ребенка из многодетной семьи (таких им выдали два), вошли гречка, рис, сахар, какао, макароны, две консервы — рыбная и мясная, одна маленькая шоколадка и чай.
— Набор маленький и непродуманный. То есть, по этой логике, консервы кончатся за пару дней и все оставшиеся дни ребёнку придется есть пустой гарнир. Мне показалось, что затраты на сухпаек явно были меньше, чем те, что указаны в приложенном списке. Я поискала в интернете информацию о сухпайках, их составе и решила выяснить, какая на самом деле стоимость у этого набора, хотя бы по розничным ценам.
Сибирячка нашла в супермаркете аналогичные продукты (а несколько товаров даже из сегмента подороже), посмотрела их цену и посчитала общую стоимость набора при условии покупки продуктов не оптом, а в розницу.
По результатам личного подсчета оказалось, что полученный продуктовый набор может стоит на 150 рублей дешевле, чем указано в смете. Если учесть, что женщина учитывала именно розничные цены, то эта разница может быть еще больше.
Детальнее, что было в продуктовом наборе и какая заявленная стоимость у этих продуктов, можно посмотреть на нашей инфографике:
В мэрии Новосибирска пояснили, что родители учеников из школ, оператор питания в которых — комбинат «Левобережный», уже обращались с вопросами и жалобами в департамент образования. После их обращений специалист подразделения провел работу с директорами школ и комбината.
— Действительно, были случаи недопоставки продуктов питания из утвержденного перечня за две недели выдачи. Директор «Комбината питания «Левобережный»» сообщил, что они выдают продуктовые наборы за апрель в школах в два этапа, и при формировании второй части наборов в них включат продукты, которые отсутствовали в первой части.
Руководителям школ, которые обслуживает «Левобережный», специалисты департамента сказали следить за тем, чтобы комбинат исполнял обязательства в полном объеме. Если будут проблемы, то встанет вопрос о смене оператора питания.
Что касается стоимости набора, то тут составители ориентируются на среднюю цену Новосибирскстата на продукты питания — их стоимость не должна превышать эти показатели с учетом доставки и фасовки по данным на 1 апреля 2020 года.
Ранее мы делали подборку сухпайков для новосибирских школьников — они очень разные по составу и наполняемости. Посмотрите сами эти фотографии.