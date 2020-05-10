Мама школьника из Новосибирска посчитала, сколько на самом деле стоит сухпаёк (и это ещё розничные цены)

Жительница Новосибирска, чьи дети ходят в школу №47, получила на каждого ребёнка сухпаёк, удивилась набору продуктов и решила узнать, сколько аналогичный товар стоит в ближайших к дому магазинах. Что из этого вышло — она рассказала и показала НГС.

Женщина — мама троих детей, двое из которых мальчики, учатся во 2 и 5 классах, младшая девочка ещё ходит в детский сад. В продуктовый 10-дневный набор, рассчитанный на одного ребенка из многодетной семьи (таких им выдали два), вошли гречка, рис, сахар, какао, макароны, две консервы — рыбная и мясная, одна маленькая шоколадка и чай.