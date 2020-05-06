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Дороги и транспорт

После дождя по дорогам Новосибирска потекли красные реки — в мэрии не знают, что произошло

Пока власти отмечают, что это не связано с дезинфекцией и использованием реагентов

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Красные полосы на дорогах пугают своей яркостью и неизвестным происхождением

Красные полосы на дорогах пугают своей яркостью и неизвестным происхождением

Новосибирцы заметили красные полосы, а также лужи и потоки воды с багровым оттенком на автодорогах в нескольких районах города.

— На Ватутина вся дорога в красной жиже. На Немировича-Данченко тоже, — сообщил читатель НГС Кирилл.

Красная вода бежит сильными потоками по нескольким улицам города

Красная вода бежит сильными потоками по нескольким улицам города

Так выглядит сейчас проезжая часть на улице Ватутина

Новосибирцы в социальных сетях высказывают предположение, в чем причина такой аномалии. Среди самых популярных вариантов — отголоски химических реагентов, которыми посыпали дороги зимой, реакция с водой веществ, которые используют для дезинфекции улиц, а также некачественная краска, которой наносят на дороги разметку.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к замначальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Юрию Сердюку:

— Нет, в чем причина, я не знаю, сам очень удивлен. Одно могу сказать точно, что это не реагенты и не дезинфицирующие вещества — на дорожное полотно мы их не наносим. Для меня самого загадка, откуда такой цвет, будем разбираться.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии.

Ранее жители Ленинского района жаловались на яму на дороге, которая в сырую погоду превращалась в лужу с волнами, «как на Байкале» — местные власти откачали из нее воду.

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автодорогидождьпотоки воды
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