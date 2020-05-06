После дождя по дорогам Новосибирска потекли красные реки — в мэрии не знают, что произошло

Новосибирцы заметили красные полосы, а также лужи и потоки воды с багровым оттенком на автодорогах в нескольких районах города.
— На Ватутина вся дорога в красной жиже. На Немировича-Данченко тоже, — сообщил читатель НГС Кирилл.
Новосибирцы в социальных сетях высказывают предположение, в чем причина такой аномалии. Среди самых популярных вариантов — отголоски химических реагентов, которыми посыпали дороги зимой, реакция с водой веществ, которые используют для дезинфекции улиц, а также некачественная краска, которой наносят на дороги разметку.
Корреспондент НГС обратился за комментарием к замначальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Юрию Сердюку:
— Нет, в чем причина, я не знаю, сам очень удивлен. Одно могу сказать точно, что это не реагенты и не дезинфицирующие вещества — на дорожное полотно мы их не наносим. Для меня самого загадка, откуда такой цвет, будем разбираться.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии.
Ранее жители Ленинского района жаловались на яму на дороге, которая в сырую погоду превращалась в лужу с волнами, «как на Байкале» — местные власти откачали из нее воду.