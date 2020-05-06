После дождя по дорогам Новосибирска потекли красные реки — в мэрии не знают, что произошло

Новосибирцы заметили красные полосы, а также лужи и потоки воды с багровым оттенком на автодорогах в нескольких районах города.



— На Ватутина вся дорога в красной жиже. На Немировича-Данченко тоже, — сообщил читатель НГС Кирилл.