Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни, в том числе на День Победы.
— Сейчас мы располагаемся в тылу ушедшего на районы Якутии циклона, который дал нам двое суток назад ненастную погоду. Мы ждём движения очередного циклона по северо-западу Сибири, приближение тёплого атмосферного фронта, поэтому в ближайшие сутки весьма вероятны осадки в виде дождя. Но дожди пойдут по востоку нашей области. 8-го и 9-го числа воздушные теплые массы будут поступать в основном из районов Казахстана. Поэтому тепло снова вернётся к нам, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
В ближайшие дни в Новосибирске прогнозируют постепенное повышение температурного фона. В ночные часы температура воздуха повысится на 4–9 градусов, а в дневные до 20–22 градусов тепла.
7 мая температура воздуха ночью составит +8 градусов, днём около +20 градусов тепла. 8 и 9 мая до
Завтра, 7-го мая, в городе вероятны дожди. Порывы ветра до 15–17 м/с. 8 и 9 числа осадки прекратятся.
10-го и 11-го числа синоптики прогнозируют, что теплая погода также сохранится.
На прошлой неделе на Михайловской набережной высадили 30 тысяч тюльпанов — посмотреть на них можно здесь. Также на длинных выходных мы публиковали самый грустный фоторепортаж о том, как новосибирцы мёрзли и гуляли в первый день мая.