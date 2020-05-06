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Скоро в город придёт тепло из Казахстана

Скоро в город придёт тепло из Казахстана

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни, в том числе на День Победы.

— Сейчас мы располагаемся в тылу ушедшего на районы Якутии циклона, который дал нам двое суток назад ненастную погоду. Мы ждём движения очередного циклона по северо-западу Сибири, приближение тёплого атмосферного фронта, поэтому в ближайшие сутки весьма вероятны осадки в виде дождя. Но дожди пойдут по востоку нашей области. 8-го и 9-го числа воздушные теплые массы будут поступать в основном из районов Казахстана. Поэтому тепло снова вернётся к нам, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ближайшие дни в Новосибирске прогнозируют постепенное повышение температурного фона. В ночные часы температура воздуха повысится на 4–9 градусов, а в дневные до 20–22 градусов тепла.

7 мая температура воздуха ночью составит +8 градусов, днём около +20 градусов тепла. 8 и 9 мая до +21... +22 градусов тепла.

Завтра, 7-го мая, в городе вероятны дожди. Порывы ветра до 15–17 м/с. 8 и 9 числа осадки прекратятся.

10-го и 11-го числа синоптики прогнозируют, что теплая погода также сохранится.

На прошлой неделе на Михайловской набережной высадили 30 тысяч тюльпанов — посмотреть на них можно здесь. Также на длинных выходных мы публиковали самый грустный фоторепортаж о том, как новосибирцы мёрзли и гуляли в первый день мая.

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