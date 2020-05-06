В ближайшие дни в Новосибирске прогнозируют постепенное повышение температурного фона. В ночные часы температура воздуха повысится на 4–9 градусов, а в дневные до 20–22 градусов тепла.



7 мая температура воздуха ночью составит +8 градусов, днём около +20 градусов тепла. 8 и 9 мая до +21... +22 градусов тепла.



Завтра, 7-го мая, в городе вероятны дожди. Порывы ветра до 15–17 м/с. 8 и 9 числа осадки прекратятся.



10-го и 11-го числа синоптики прогнозируют, что теплая погода также сохранится.



На прошлой неделе на Михайловской набережной высадили 30 тысяч тюльпанов — посмотреть на них можно здесь. Также на длинных выходных мы публиковали самый грустный фоторепортаж о том, как новосибирцы мёрзли и гуляли в первый день мая.