Гипермаркеты стали отказывать покупателям без масок — людей разворачивают прямо на кассе

Новосибирские гипермаркеты отказываются обслуживать покупателей, которые приходят без масок. И перед тем, как продать товар, людей просят приобрести маску.
Случай в «Окее»
Новосибирца Тимура Комбарова не рассчитали на кассе в гипермаркете «Окей» на Военной — он возмущён тем, что на входе об этом его заранее не предупредили, а на кассе предложили пройти на стойку информации за маской. Там их продавали по 69 рублей за штуку.
— Я написал им жалобу, пытался дозвониться в Роспотребнадзор. Я читал постановление о масочном режиме, там нет слово «обязательно» или «запрещено», — возмущается он.
После того, как Тимур вышел из зала он решил снять на видео то, что происходит в гипермаркете.
Дозвониться в гипермаркет «Окей» журналисту НГС не удалось, он оправил запрос в пресс-службу компании.
«Мы можем отказать в обслуживании покупателю без маски»
Такая же ситуация произошла сегодня и у читателя Михаила, правда, в другом гипермаркете:
— Сегодня в «Ленте» на Гусинобродском шоссе, 64 придумали оригинальный способ по соблюдению масочного режима. При входе запускают всех, а вот на кассе, когда выкладываешь товар, тебе с радостью заявляют, что без маски вам товар не пробьют, и тут же предлагаю её приобрести.
Он пояснил журналисту НГС, что маска стоит 20 рублей, но у него была своя в машине, поэтому кассир ждала, пока Михаил сбегает за маской к автомобилю.
— В Новосибирске действует масочный режим: граждане обязаны носить маски, а предприятия торговли — обеспечивать исполнение этого требования. В соответствии с рекомендациями федеральных и региональных органов власти мы можем отказать в обслуживании покупателю без маски. Соответствующие объявления и предупреждения размещены во всех магазинах «Ленты», — прокомментировала эту ситуацию директор по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента» Мария Филиппова.
Журналист НГС также направил запросы в правительство Новосибирской области и в УФАС по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее НГС писал о том, какой всё же характер носит масочный режим в Новосибирске — обязательный или рекомендательный.