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Гипермаркеты стали отказывать покупателям без масок — людей разворачивают прямо на кассе

Новосибирцы рассказали, что столкнулись с такой ситуацией в двух разных магазинах

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Покупатели рассказали, что столкнулись с похожей ситуацией в двух гипермаркетах — «Окее» и&nbsp;«Ленте»

Покупатели рассказали, что столкнулись с похожей ситуацией в двух гипермаркетах — «Окее» и «Ленте»

Новосибирские гипермаркеты отказываются обслуживать покупателей, которые приходят без масок. И перед тем, как продать товар, людей просят приобрести маску.

Случай в «Окее»

Новосибирца Тимура Комбарова не рассчитали на кассе в гипермаркете «Окей» на Военной — он возмущён тем, что на входе об этом его заранее не предупредили, а на кассе предложили пройти на стойку информации за маской. Там их продавали по 69 рублей за штуку.

— Я написал им жалобу, пытался дозвониться в Роспотребнадзор. Я читал постановление о масочном режиме, там нет слово «обязательно» или «запрещено», — возмущается он.

После того, как Тимур вышел из зала он решил снять на видео то, что происходит в гипермаркете.

Тимур записал видео специально для НГС

Дозвониться в гипермаркет «Окей» журналисту НГС не удалось, он оправил запрос в пресс-службу компании.

«Мы можем отказать в обслуживании покупателю без маски»

Такая же ситуация произошла сегодня и у читателя Михаила, правда, в другом гипермаркете:

— Сегодня в «Ленте» на Гусинобродском шоссе, 64 придумали оригинальный способ по соблюдению масочного режима. При входе запускают всех, а вот на кассе, когда выкладываешь товар, тебе с радостью заявляют, что без маски вам товар не пробьют, и тут же предлагаю её приобрести.

Он пояснил журналисту НГС, что маска стоит 20 рублей, но у него была своя в машине, поэтому кассир ждала, пока Михаил сбегает за маской к автомобилю.

— В Новосибирске действует масочный режим: граждане обязаны носить маски, а предприятия торговли — обеспечивать исполнение этого требования. В соответствии с рекомендациями федеральных и региональных органов власти мы можем отказать в обслуживании покупателю без маски. Соответствующие объявления и предупреждения размещены во всех магазинах «Ленты», — прокомментировала эту ситуацию директор по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента» Мария Филиппова.

Журналист НГС также направил запросы в правительство Новосибирской области и в УФАС по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал о том, какой всё же характер носит масочный режим в Новосибирске — обязательный или рекомендательный.

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