Гипермаркеты стали отказывать покупателям без масок — людей разворачивают прямо на кассе

Новосибирские гипермаркеты отказываются обслуживать покупателей, которые приходят без масок. И перед тем, как продать товар, людей просят приобрести маску.

Случай в «Окее»

Новосибирца Тимура Комбарова не рассчитали на кассе в гипермаркете «Окей» на Военной — он возмущён тем, что на входе об этом его заранее не предупредили, а на кассе предложили пройти на стойку информации за маской. Там их продавали по 69 рублей за штуку.

— Я написал им жалобу, пытался дозвониться в Роспотребнадзор. Я читал постановление о масочном режиме, там нет слово «обязательно» или «запрещено», — возмущается он.