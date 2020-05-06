5 мая на производстве провели дезинфекцию.

— Специализированная организация провела дезинфекцию помещений с применением средств вирулицидного действия. Требования Роспотребнадзора также включают необходимость отстранить от работы сотрудников, контактировавших с заболевшими. Так как завод работает в несколько смен и сотрудники распределены по цехам, круг непосредственно контактировавших — 13 человек, — добавила Гетьман.

В настоящее время производство закрыто.

— Компания приняла решение протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. Дальнейшие решения будут приниматься после получения результатов, — отметили в компании.

Компания «Тион» занимается производством устройств для вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха и является резидентом «Сколково» и Технопарка новосибирского Академгородка.



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