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Тема дня Двое рабочих «Тиона» заразились коронавирусом
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Сначала рабочие находились на самоизоляции, но после того как тесты подтвердили коронавирус, их перевели в стационар

Сначала рабочие находились на самоизоляции, но после того как тесты подтвердили коронавирус, их перевели в стационар

В Новосибирске два сотрудника предприятия «Тион» заразились коронавирусом. Информацию подтвердили в компании.

— Действительно у двух сотрудников производства, которое расположено в Бердске, подтверждена коронавирусная инфекция. Один не выходил на работу с 26 апреля, другой — с 28-го, так как почувствовали признаки ОРВИ. На производстве ведется журнал состояния здоровья сотрудников, до этого признаков ОРВИ у них не было, температура также была в норме. 4 мая стали известны результаты их анализов, поэтому обоих госпитализировали. По словам заболевших, оба чувствуют себя хорошо, — рассказала корреспонденту НГС PR-директор группы компаний «Тион» Анастасия Гетьман.

5 мая на производстве провели дезинфекцию.

— Специализированная организация провела дезинфекцию помещений с применением средств вирулицидного действия. Требования Роспотребнадзора также включают необходимость отстранить от работы сотрудников, контактировавших с заболевшими. Так как завод работает в несколько смен и сотрудники распределены по цехам, круг непосредственно контактировавших — 13 человек, — добавила Гетьман.

В настоящее время производство закрыто.

— Компания приняла решение протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. Дальнейшие решения будут приниматься после получения результатов, — отметили в компании.

Компания «Тион» занимается производством устройств для вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха и является резидентом «Сколково» и Технопарка новосибирского Академгородка.

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О том, что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции. И не забудьте подписаться на наш аккаунт в Instagram. Мы регулярно проводим прямые эфиры с различными специалистами.

Если вы знаете заболевших коронавирусной инфекцией, умерших от неё или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

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