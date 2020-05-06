Как удалёнка спасет мир и вашу карьеру: прямой эфир с предпринимателем из Новосибирска

В эту среду, 6 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Евгенией Десятковой — предпринимателем и сооснователем онлайн-школы навыков будущего TopCareer. Прямой эфир состоится в 17:00 в Instagram НГС. Не пропустите!
Пандемия коронавируса, из-за которой многие вынуждены самоизолироваться, заставила задуматься: а что будет дальше с миром, когда всё закончится? В первую очередь, изменится рынок труда: некоторые вряд ли вернутся в офис после двух месяцев работы на удалёнке. Евгения Десяткова поделится собственным опытом и расскажет, какие плюсы видит в работе удалённо и как построить карьеру в новых реалиях.
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