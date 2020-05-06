Как удалёнка спасет мир и вашу карьеру: прямой эфир с предпринимателем из Новосибирска

Пандемия коронавируса, из-за которой многие вынуждены самоизолироваться, заставила задуматься: а что будет дальше с миром, когда всё закончится? В первую очередь, изменится рынок труда: некоторые вряд ли вернутся в офис после двух месяцев работы на удалёнке. Евгения Десяткова поделится собственным опытом и расскажет, какие плюсы видит в работе удалённо и как построить карьеру в новых реалиях.

