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Как удалёнка спасет мир и вашу карьеру: прямой эфир с предпринимателем из Новосибирска

Евгения Десяткова считает, что будущее неотрывно связано с удаленной работой

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В эту среду, 6 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с Евгенией Десятковой — предпринимателем и сооснователем онлайн-школы навыков будущего TopCareer. Прямой эфир состоится в 17:00 в Instagram НГС. Не пропустите!

Пандемия коронавируса, из-за которой многие вынуждены самоизолироваться, заставила задуматься: а что будет дальше с миром, когда всё закончится? В первую очередь, изменится рынок труда: некоторые вряд ли вернутся в офис после двух месяцев работы на удалёнке. Евгения Десяткова поделится собственным опытом и расскажет, какие плюсы видит в работе удалённо и как построить карьеру в новых реалиях.

Подписывайтесь на наш Instagram — там регулярно проходят эксклюзивные эфиры. Мы уже разговаривали с губернатором Андреем Травниковым, успешным пловцом, фельдшером скорой помощи и многими другими.

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Instagramудаленная работафриланс
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