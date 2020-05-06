«Пока договорились, что поработаю так»

Приказ о переводе на новую должность Николай Заславский получил этим утром в отделе кадров (документ имеется в распоряжении редакции — прим.ред.)

— В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, введением режима повышенной готовности на территории Новосибирской области у ГБУЗ НСО «ГКБ №22» имеется потребность в усилении участковой терапевтической службы специалистами, — говорится в документе.

Работать фельдшером на участке Николай Заславский должен будет с 7 мая по 6 июня — на новую работу он согласился, так как даже при увольнении, если работодатель не подпишет соглашение, ему придётся отрабатывать две недели фельдшером.

— Я хочу сохранить свое рабочее место. Сейчас вообще трудно будет трудоустроиться в другое медицинское учреждение, если меня уволят. Семья тревожится, конечно, но пока договорились, что поработаю так, — комментирует Николай Заславский.

Что говорит закон

Главный врач поликлиники №22 Татьяна Федоринина попросила прислать ей вопросы в письменном виде, пообещав, что ответит на них в течение 2–3 часов. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.