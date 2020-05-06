Массажиста новосибирской поликлиники №22 Николая Заславского переводят на должность фельдшера — он должен будет принимать пациентов на участке. Это произошло после коронавирусного скандала — в середине апреля медработник заявил о случаях заражения в поликлинике, а также рассказал о реакции начальства на происходящее. Видео и скрины переписок в WhatsApp Николай Заславский разместил на своей страничке во «ВКонтакте». После этого, по словам массажиста, руководство обвинило его в саботаже, а сегодня, 6 мая, ему вручили приказ о временном переводе. Отказаться и сохранить нынешнюю работу он не сможет. Почему — НГС узнал у адвоката.
«Пока договорились, что поработаю так»
Приказ о переводе на новую должность Николай Заславский получил этим утром в отделе кадров (документ имеется в распоряжении редакции — прим.ред.)
— В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, введением режима повышенной готовности на территории Новосибирской области у ГБУЗ НСО «ГКБ №22» имеется потребность в усилении участковой терапевтической службы специалистами, — говорится в документе.
Работать фельдшером на участке Николай Заславский должен будет с 7 мая по 6 июня — на новую работу он согласился, так как даже при увольнении, если работодатель не подпишет соглашение, ему придётся отрабатывать две недели фельдшером.
— Я хочу сохранить свое рабочее место. Сейчас вообще трудно будет трудоустроиться в другое медицинское учреждение, если меня уволят. Семья тревожится, конечно, но пока договорились, что поработаю так, — комментирует Николай Заславский.
Что говорит закон
Главный врач поликлиники №22 Татьяна Федоринина попросила прислать ей вопросы в письменном виде, пообещав, что ответит на них в течение 2–3 часов. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.
Адвокат Юлия Казанцева, специализирующаяся на медицинских делах, объяснила, что действия руководства поликлиники законны:
— В случае катастрофы природного или техногенного характера, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. При переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (статья 72.2 Трудового кодекса РФ). Поэтому действия работодателя можно считать законными, — объясняет адвокат.
Если массажист не выйдет на работу, то ему будет засчитан прогул. Потом специалиста могут уволить за это по статье. Подобный приказ в нынешней ситуации может получить любой медицинский работник.
Накануне фельдшер скорой помощи в Новосибирске Елена Титова рассказала, как заразилась коронавирусом. Она попала в госпиталь ветеранов № 2, где сейчас лежат больные с таким же заболеванием. Через общественную организацию «Гражданский патруль» фельдшер заявила о проблемах, с которыми столкнулась в госпитале. Елена говорит, что там сложно добиться медпомощи, не связанной с лечением от коронавируса. Минздрав опровергает всё, что говорит фельдшер. По версии министерства, жалобы фельдшера — это месть. За что именно — читайте тут.