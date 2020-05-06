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«Мазда» перевернулась посреди 2-ой Станционной — там собралась пробка

Водитель наехал на открытый люк, потерял управление над автомобилем и лёг на бок

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Автомобиль повреждён достаточно сильно, а водитель в порядке&nbsp;

Автомобиль повреждён достаточно сильно, а водитель в порядке 

Автомобиль перевернулся на бок и стал причиной дорожного затора на 2-ой Станционной в Новосибирске. Авария произошла сегодня, в первом часу дня.

Фото с места аварии прислал читатель НГС Антон.

— Авария, 2-я Станционная, стоит скорая и ДПС, — сообщил он.

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту НГС сообщили, что автомобиль завалился на бок после наезда на открытый колодец.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда» наехал на открытый люк на улице 2-й Станционной, потерял управление над автомобилем и опрокинулся на бок. В результате опрокидывания автомобиля никто не пострадал, — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

Авария стала причиной крупной пробки — по данным 2ГИС, затор начинается на 2-ой Станционной и заканчивается на улице Большой, захватывая проезд между ними.

Авария спровоцировала серьезный дорожный затор

Авария спровоцировала серьезный дорожный затор

В конце апреля в аварии с опрокинувшимся автомобилем погиб водитель. ДТП произошло на 43 км трассы из Маслянино в Черепаново.

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