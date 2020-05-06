Владимир Путин снова выйдет в прямой эфир. На этот раз президент проведет совещание, где обсудит, как исполняются принятые решения, и заслушает новые рекомендации.
— На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ожидается, что совещание пройдет в районе 13:00 — 14:00 мск. Мы будем вести онлайн-трансляцию.
Впервые Владимир Путин обратился к нации в конце марта. Тогда он рассказал о методах борьбы с коронавирусом, в том числе объявил нерабочую неделю. Позже нерабочие дни были продлены до конца апреля, а потом и до
В Роспотребнадзоре не исключают, что антивирусные ограничения продлятся до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники.
— Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Минздраве выход на плато оценили фразой «еще далеко». Главный пульмонолог ведомства Сергей Авдеев заявил, что Россия пока точно не добралась до пика по заболеваемости COVID-19 и выхода на плато еще не было.