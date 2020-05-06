Владимир Путин снова выйдет в прямой эфир. На этот раз президент проведет совещание, где обсудит, как исполняются принятые решения, и заслушает новые рекомендации.

— На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ожидается, что совещание пройдет в районе 13:00 — 14:00 мск. Мы будем вести онлайн-трансляцию.