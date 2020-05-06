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Кроме НОВАТа копии знамени украсят новосибирские госучреждения

Кроме НОВАТа копии знамени украсят новосибирские госучреждения

Сегодня, 6 мая, здание Новосибирского театра оперы и балета украсило Знамя Победы — его можно заметить над куполом.

Наш фотограф Александр Ощепков запечатлел, как российский флаг сменило ярко-красное знамя — делимся этими кадрами с высоты в нашей подборке.

В 1945 году шпиль Новосибирского театра оперы и балета был самой высокой точкой в центре города

В 1945 году шпиль Новосибирского театра оперы и балета был самой высокой точкой в центре города

Хотя сейчас город обзавёлся более высотными зданиями, шпиль театра украшают красным знаменем

Хотя сейчас город обзавёлся более высотными зданиями, шпиль театра украшают красным знаменем

На красном полотнище знамени написано:&nbsp;«150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (такое знамя водрузили в 1945 году на здание Рейхстага)

На красном полотнище знамени написано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (такое знамя водрузили в 1945 году на здание Рейхстага)

А так выглядел купол театра до сегодняшнего дня — на нём красовался российский флаг

А так выглядел купол театра до сегодняшнего дня — на нём красовался российский флаг

К слову, высота купола оперного театра — 35 метров

К слову, высота купола оперного театра — 35 метров

Копия Знамени Победы уже есть на здании мэрии города

Копия Знамени Победы уже есть на здании мэрии города

Из-за коронавируса и объявленных в нашем регионе ограничительных мер Новосибирск, как и другие российские города, будет отмечать День Победы в непривычном формате. Традиционного парада на площади Ленина не будет, а акция «Бессмертный полк» будет проводиться онлайн.

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9 МаяДень Победы-2020
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