Сегодня, 6 мая, здание Новосибирского театра оперы и балета украсило Знамя Победы — его можно заметить над куполом.
Наш фотограф Александр Ощепков запечатлел, как российский флаг сменило ярко-красное знамя — делимся этими кадрами с высоты в нашей подборке.
Из-за коронавируса и объявленных в нашем регионе ограничительных мер Новосибирск, как и другие российские города, будет отмечать День Победы в непривычном формате. Традиционного парада на площади Ленина не будет, а акция «Бессмертный полк» будет проводиться онлайн.