За минувшие сутки в России подтверждено еще
Только за вчерашний день из больниц выписаны
Всего, по данным университета Хопкинса, в мире зафиксировано
Режим самоизоляции в РФ продлен до конца майских праздников, 6, 7 и 8 мая официально признаны нерабочими с сохранением заработной платы. Ожидается, что сегодня днем Владимир Путин встретится с экспертами для обсуждения выхода России из карантина и кризиса. Возможно, будут сделаны заявления о сроке выхода на плато и прогнозы по окончанию пандемии. Мы будем вести трансляцию совещания, следите вместе с нами.