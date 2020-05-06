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Больше 144 тысяч человек болеют коронавирусной инфекцией, еще 227 тысяч остаются с подозрением и под присмотром врачей

Больше 144 тысяч человек болеют коронавирусной инфекцией, еще 227 тысяч остаются с подозрением и под присмотром врачей

За минувшие сутки в России подтверждено еще 10 559 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выявлено 165 929 заболевших, более 21 тысячи человек вылечились. Официальное число больных в настоящее время — 143 140 человек, передает федеральный оперштаб.

Только за вчерашний день из больниц выписаны 1462 человека. Умерли за сутки 85 человек, всего — 1537 жертв. Медики провели 173,3 тысячи тестов на коронавирус (всего — 4,6 миллиона тестов). Под наблюдением остаются 227 792 человека.

Всего, по данным университета Хопкинса, в мире зафиксировано 3 664 011 случаев COVID-19, на первом месте остаются США, где 1,2 миллиона зараженных. Второе место у Испании (219 тысяч случаев), третье — у Италии (213 тысяч). Россия на седьмом месте рейтинга, но отрыв от Германии (167 тысяч случаев) минимальный. Уже завтра мы можем оказаться на шестом месте списка коронавирусных стран.

Режим самоизоляции в РФ продлен до конца майских праздников, 6, 7 и 8 мая официально признаны нерабочими с сохранением заработной платы. Ожидается, что сегодня днем Владимир Путин встретится с экспертами для обсуждения выхода России из карантина и кризиса. Возможно, будут сделаны заявления о сроке выхода на плато и прогнозы по окончанию пандемии. Мы будем вести трансляцию совещания, следите вместе с нами.

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коронавируспандемиясамоизоляция
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