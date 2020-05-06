Ленинский районный суд Новосибирска приостановил работу базы отдыха «Пикниковый рай» рядом с котлованом «Горский» — она продолжала принимать гостей, несмотря на режим самоизоляции.
Закрыли до 12 мая
— Ковалев С. А., являясь индивидуальным предпринимателем, 26 апреля в 13 час. 28 мин. не приостановил осуществление деятельности базы отдыха «Пикниковый рай», допустил скопление граждан на территории базы отдыха «Пикниковый рай» с оказанием услуг, — говорится в решении суда. — Информация об оказании услуг на вынос отсутствовала, что является нарушением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
1 мая суд признал Сергея Ковалёва виновным по статье 6.3 КоАП РФ ч. 2 — и постановил приостановить деятельность его базы отдыха на 11 суток. База не будет работать до 12 мая — это срок режима самоизоляции.
На заседании он объяснил, что не свернул бизнес из-за отсутствия поддержки.
— В судебном заседании Ковалев факт осуществления 26 апреля деятельности базы отдыха «Пикниковый рай» не оспаривал, однако пояснил, что решение о продолжении работы являлось вынужденным ввиду неполучения им по состоянию на указанную дату каких-либо мер поддержки, в то время как у него имеются обязательства перед сотрудниками, поставщиками, арендодателем, которые необходимо выполнять вне зависимости от текущей ситуации. Все сотрудники базы отдыха использовали одноразовые маски и антисептики, также ведутся измерения температуры, — говорится на сайте суда.
Должны платить налоги, а деятельность запрещена. Позиция владельца
Сергей Ковалёв также объяснил свою позицию и корреспонденту НГС.
— Наша территория на сегодня не огорожена забором, соответственно должна постоянно присутствовать охрана, которая следит за порядком и сохранностью имущества. Как вы понимаете охрана не бесплатная. А нарядов полиции, как на входах в городские парки, у нас перед входом нет. Мы хотели максимально сгладить ситуацию с нашими гостями, поэтому администратор в любом случае присутствовал на рабочем месте, так как есть желающие забронировать беседку на лето или же наоборот, в связи с текущей обстановкой вернуть предоплату за беседку, забронированную на майские праздники. Таких людей было много и мы вернули все предоплаты до 11 мая, — ответил корреспонденту НГС Сергей Ковалёв.
Он также объяснил, что его учреждение не получит никакой поддержки и должно платить налоги.
— Также у нас есть ряд поставщиков, с которыми мы работаем на условиях отсрочки платежа, то есть сейчас нам нужно рассчитаться за привезенные ими товары (оказанные услуги) в марте — это вода, жидкость для розжига, уголь, вывоз мусора. К сожалению, по данным налоговой, «Пикниковый рай» не относится к числу МСП, ведущих деятельность в пострадавших отраслях экономики, а следовательно мы по-прежнему, на общих основаниях должны уплатить налоги за деятельность, которую судом нам вести запрещают, — объясняет Ковалёв.
В конце апреля Бердский районный суд оштрафовал жителя Бердска на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции — он приехал в автоинспекцию, чтобы поменять права.