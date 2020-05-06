1 мая суд признал Сергея Ковалёва виновным по статье 6.3 КоАП РФ ч. 2 — и постановил приостановить деятельность его базы отдыха на 11 суток. База не будет работать до 12 мая — это срок режима самоизоляции.

На заседании он объяснил, что не свернул бизнес из-за отсутствия поддержки.

— В судебном заседании Ковалев факт осуществления 26 апреля деятельности базы отдыха «Пикниковый рай» не оспаривал, однако пояснил, что решение о продолжении работы являлось вынужденным ввиду неполучения им по состоянию на указанную дату каких-либо мер поддержки, в то время как у него имеются обязательства перед сотрудниками, поставщиками, арендодателем, которые необходимо выполнять вне зависимости от текущей ситуации. Все сотрудники базы отдыха использовали одноразовые маски и антисептики, также ведутся измерения температуры, — говорится на сайте суда.

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Сергей Ковалёв также объяснил свою позицию и корреспонденту НГС.

— Наша территория на сегодня не огорожена забором, соответственно должна постоянно присутствовать охрана, которая следит за порядком и сохранностью имущества. Как вы понимаете охрана не бесплатная. А нарядов полиции, как на входах в городские парки, у нас перед входом нет. Мы хотели максимально сгладить ситуацию с нашими гостями, поэтому администратор в любом случае присутствовал на рабочем месте, так как есть желающие забронировать беседку на лето или же наоборот, в связи с текущей обстановкой вернуть предоплату за беседку, забронированную на майские праздники. Таких людей было много и мы вернули все предоплаты до 11 мая, — ответил корреспонденту НГС Сергей Ковалёв.