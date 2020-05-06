Когда нас выпустят с самоизоляции? Совещание у Владимира Путина

Владимир Путин вновь проводит совещание по борьбе с коронавирусом. Сегодня будут заслушаны доклады о том, как Россия будет выходить из карантина и кризиса. Возможно, мы услышим новые данные о плато, сроках отмены режима самоизоляции и окончания эпидемии.



В этом онлайне мы ведем видео- и текстовую трансляцию заседания. Следите вместе с нами.

