В Новосибирске над оперным театром замечены военные вертолёты и истребители — военная техника пролетела около 12:00.
— Это ознакомительный пролёт перед генеральной репетицией демонстрационного пролета военной авиации, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Над городом пролетели 4 транспортно-штурмовых вертолета Ми-8 АМТШ-В, 4 ударных вертолета Ми-24 и истребитель-перехватчик МиГ-31.
В ведомстве добавили, что сама репетиция пройдёт завтра — около 12:00 её можно будет наблюдать в центре города.
Сейчас NGS.RU публикует цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просим жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы ищем не парадные портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме».
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