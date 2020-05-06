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Над центром города сегодня пролетела военная техника

Над центром города сегодня пролетела военная техника

В Новосибирске над оперным театром замечены военные вертолёты и истребители — военная техника пролетела около 12:00.

— Это ознакомительный пролёт перед генеральной репетицией демонстрационного пролета военной авиации, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Над городом пролетел и истребитель-перехватчик МиГ-31

Над городом пролетел и истребитель-перехватчик МиГ-31

Над городом пролетели 4 транспортно-штурмовых вертолета Ми-8 АМТШ-В, 4 ударных вертолета Ми-24 и истребитель-перехватчик МиГ-31.

В ведомстве добавили, что сама репетиция пройдёт завтра — около 12:00 её можно будет наблюдать в центре города.

Сегодня у техники был ознакомительный пролёт

Сегодня у техники был ознакомительный пролёт

Официальная репетиция пройдёт завтра

Официальная репетиция пройдёт завтра

Вертолёты летели ровным строем

Вертолёты летели ровным строем

Сейчас NGS.RU публикует цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просим жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы ищем не парадные портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме».

Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру +7 923 157–00–00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.

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парад75-летие Великой Победывоенная техника
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