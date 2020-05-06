Вчера оперштаб рассказал о двух умерших пациентах в Новосибирской области от коронавируса. Одному из них было 92 года.

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Фельдшер в Новосибирске заразилась коронавирусом и рассказала о проблемах с лечением. Минздрав опровергает её слова и заявляет, что это месть — рассказываем, за что именно.

В майские выходные город потрясла смерть 55-летней сибирячки, умершей от коронавируса. Родственники рассказали, что она сразу обратилась за помощью, но ей сначала прописали антибиотики и отправить лечиться домой. Позже Минздрав объяснил, почему так произошло.

Ещё одну больницу в Новосибирске частично освобождают под пациентов с коронавирусом. Там будут находиться те, у кого, помимо коронавируса, есть ещё и туберкулёз.

Если вы знаете заболевших коронавирусной инфекцией, умерших от неё или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

