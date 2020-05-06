Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области. За сутки выявлено 63 случая.
По данным оперштаба на утро, всего в регионе зарегистрировано 809 случаев заражения коронавирусом, из них 39 — дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались. В отделениях реанимации находятся 44 пациента, на ИВЛ — 16 человек.
— В детскую больницу № 3 госпитализированы 82 ребёнка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 889, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, два — в Сузунскую, один — в Маслянинскую и один пациент — в Карасукскую ЦРБ, — сообщили в оперштабе.
Всего в регионе провели 46 507 тестов на коронавирус.
Вчера оперштаб рассказал о двух умерших пациентах в Новосибирской области от коронавируса. Одному из них было 92 года.
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В майские выходные город потрясла смерть 55-летней сибирячки, умершей от коронавируса. Родственники рассказали, что она сразу обратилась за помощью, но ей сначала прописали антибиотики и отправить лечиться домой. Позже Минздрав объяснил, почему так произошло.
Ещё одну больницу в Новосибирске частично освобождают под пациентов с коронавирусом. Там будут находиться те, у кого, помимо коронавируса, есть ещё и туберкулёз.
Если вы знаете заболевших коронавирусной инфекцией, умерших от неё или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.