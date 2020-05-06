Вчера, 5 апреля, в 21:30 автомобиль Toyota врезался в КАМАЗ в Баганском районе, в результате чего пострадал водитель 1984 года рождения.

Об этом НГС рассказал госинспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

— Водитель 1984 года рождения управлял автомобилем Toyota Lite Ace, следовал со стороны села Савкино Баганского района в направлении села Чернозёрка Карасукского района. На 992-м километре дороги К-01 совершил наезд на стоящий на проезжей части дороги автомобиль КАМАЗ с прицепом. Пострадал сам водитель легковушки — получил ушибы. Доставлен в больницу, — сообщил инспектор.