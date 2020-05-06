Сегодня утром пробки в Новосибирске оцениваются в 2 балла. Такую информацию приводит сервис 2ГИС.
В Центральном районе небольшая пробка собралась в районе ул. Писарева, 102, а.
В Октябрьском районе пробка собралась на улицах Восход, Добролюбова, Зыряновской.
В Ленинском районе образовались дорожные заторы на улице Станционной, пересечении Невельского и Широкой, Новосибирской, ул. Пархоменко, Троллейной, Немировича-Данченко и у площади Маркса. В Кировском районе появилась пробка на улице Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и Северном проезде.
В Калининском районе машины стоят в пробках на улицах Учительской, Олеко Дундич, 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого.
В Заельцовском районе собралась пробка в Рекордном переулке, улицах Грузинской и Фадеева (на карте она окрашена в бордовый цвет).
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Напомним, что 3 мая автомобилисты встали в 4-километровую пробку на Бердском шоссе — машины ехали в сторону Обского моря.