В Заельцовском районе собралась пробка в Рекордном переулке, улицах Грузинской и Фадеева (на карте она окрашена в бордовый цвет).

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Напомним, что 3 мая автомобилисты встали в 4-километровую пробку на Бердском шоссе — машины ехали в сторону Обского моря.