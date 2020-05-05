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Тема дня Умер 92-летний пациент с коронавирусом
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За все время в регионе зарегистрировано 746 случаев заболевания коронавирусной инфекцией&nbsp;

За все время в регионе зарегистрировано 746 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 

Во вторник, 5 мая, в Новосибирской области выявлено 65 новых пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд в области. Также стало известно, что пять человек выздоровели и ещё два пациента с подтверждённым диагнозом скончались. Одному из них было 92 года, другому — 67 лет. Всего в регионе за всё время зарегистрировано 746 случаев заражения, из них 184 поправились и 11 скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает следить за тем, что происходит в городе, в режиме онлайн.

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коронавирус в Новосибирске
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