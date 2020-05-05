Во вторник, 5 мая, в Новосибирской области выявлено 65 новых пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд в области. Также стало известно, что пять человек выздоровели и ещё два пациента с подтверждённым диагнозом скончались. Одному из них было 92 года, другому — 67 лет. Всего в регионе за всё время зарегистрировано 746 случаев заражения, из них 184 поправились и 11 скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.



НГС продолжает следить за тем, что происходит в городе, в режиме онлайн.

