Во вторник, 5 мая, в Новосибирской области выявлено 65 новых пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд в области. Также стало известно, что пять человек выздоровели и ещё два пациента с подтверждённым диагнозом скончались. Одному из них было 92 года, другому — 67 лет. Всего в регионе за всё время зарегистрировано 746 случаев заражения, из них 184 поправились и 11 скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Публикуем обновлённую карту с районами, где были выявлены заражённые коронавирусом в Новосибирской области.
- За минувшие сутки в России выявили более 10 тысяч новых заражённых коронавирусной инфекцией.
- В Новосибирске фельдшер скорой помощи заразилась коронавирусом и рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в госпитале. Женщина говорит, что там сложно добиться медпомощи, не связанной с лечением от коронавируса.
- Уже третий день в Новосибирске проходят съёмки концерта ко Дню Победы. Его трансляция состоится 8 и 9 мая. Во время съёмок артисты держали социальную дистанцию и ходили в масках.
- После 12 мая может быть принято решение о переносе сроков ЕГЭ. Девятиклассников же в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ — отменить.
НГС продолжает следить за тем, что происходит в городе, в режиме онлайн.