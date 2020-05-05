1843 человека находятся под медицинским наблюдением. 12 581 человек снят с меднаблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 309 случаев ОРВИ и гриппа, госпитализированы c ОРВИ 27 человек.

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Накануне оперштаб рассказывал о смерти девятого пациента и подтвердил смерть 55-летней сибирячки. Также вчера Минздрав объяснял, почему почему у женщины не сразу взяли анализ на коронавирус.

Ранее НГС рассказывал, от чего умерли первые семь человек. Почти у всех были сопутствующие болезни. Мы составили хронологию развития событий и посмотрели, какие еще диагнозы были у этих людей.