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Срочно Умер 92-летний пациент с коронавирусом
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Число смертельных исходов в НСО достигло 11

Число смертельных исходов в НСО достигло 11

В Новосибирской области скончались ещё 2 пациента с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на 20 часов 5 мая в Новосибирской области зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. 184 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, скончались 11 человек.

Двое умерших за последние сутки — мужчины. Одному из них было 92 года, другому — 67 лет.

Также за последние сутки вылечились 5 человек.

Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Баганском и Каргатском районах.

1843 человека находятся под медицинским наблюдением. 12 581 человек снят с меднаблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 309 случаев ОРВИ и гриппа, госпитализированы c ОРВИ 27 человек.

Если вы знали лично умерших пациентов, были их знакомым или родственником — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Накануне оперштаб рассказывал о смерти девятого пациента и подтвердил смерть 55-летней сибирячки. Также вчера Минздрав объяснял, почему почему у женщины не сразу взяли анализ на коронавирус.

Ранее НГС рассказывал, от чего умерли первые семь человек. Почти у всех были сопутствующие болезни. Мы составили хронологию развития событий и посмотрели, какие еще диагнозы были у этих людей.

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