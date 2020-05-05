В Новосибирской области скончались ещё 2 пациента с коронавирусом.
По данным оперативного штаба, на 20 часов 5 мая в Новосибирской области зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. 184 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, скончались 11 человек.
Двое умерших за последние сутки — мужчины. Одному из них было 92 года, другому — 67 лет.
Также за последние сутки вылечились 5 человек.
Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Баганском и Каргатском районах.
1843 человека находятся под медицинским наблюдением. 12 581 человек снят с меднаблюдения.
За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 309 случаев ОРВИ и гриппа, госпитализированы c ОРВИ 27 человек.
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Накануне оперштаб рассказывал о смерти девятого пациента и подтвердил смерть 55-летней сибирячки. Также вчера Минздрав объяснял, почему почему у женщины не сразу взяли анализ на коронавирус.
Ранее НГС рассказывал, от чего умерли первые семь человек. Почти у всех были сопутствующие болезни. Мы составили хронологию развития событий и посмотрели, какие еще диагнозы были у этих людей.