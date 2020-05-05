Сегодня вечером, 5 мая, на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе водитель кроссовера Volkswagen Touareg въехал в металлическое ограждение на перекрёстке. Информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам читателя, из-за столкновения из автомобиля начала вытекать техническая жидкость — с дороги ее смывали прибывшие на место происшествия спасатели.
Также, по данным паблика АСТ-54, в ДТП есть пострадавший, которого госпитализировали на скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области эту информацию подтвердили:
— ДТП произошло примерно в 18:00. Пострадал водитель «Фольксвагена», он был доставлен в больницу. Характер и тяжесть его травм на данный момент устанавливаются. По предварительным данным, у него перелом.
В воскресенье вечером, 3 мая, около Речного вокзала в Новосибирске мотоциклист врезался в автобус. В результате ДТП мотоциклиста увезли в больницу с тяжёлыми травмами.