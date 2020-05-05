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От удара у машины потекла техническая жидкость. С дороги её смывали спасатели&nbsp;

От удара у машины потекла техническая жидкость. С дороги её смывали спасатели 

Сегодня вечером, 5 мая, на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе водитель кроссовера Volkswagen Touareg въехал в металлическое ограждение на перекрёстке. Информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам читателя, из-за столкновения из автомобиля начала вытекать техническая жидкость — с дороги ее смывали прибывшие на место происшествия спасатели.

Авария произошла примерно в 18:00&nbsp;

Авария произошла примерно в 18:00 

Также, по данным паблика АСТ-54, в ДТП есть пострадавший, которого госпитализировали на скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области эту информацию подтвердили:

— ДТП произошло примерно в 18:00. Пострадал водитель «Фольксвагена», он был доставлен в больницу. Характер и тяжесть его травм на данный момент устанавливаются. По предварительным данным, у него перелом.

В воскресенье вечером, 3 мая, около Речного вокзала в Новосибирске мотоциклист врезался в автобус. В результате ДТП мотоциклиста увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

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ДТПДТП с пострадавшим
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