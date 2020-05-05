Сегодня вечером, 5 мая, на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе водитель кроссовера Volkswagen Touareg въехал в металлическое ограждение на перекрёстке. Информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам читателя, из-за столкновения из автомобиля начала вытекать техническая жидкость — с дороги ее смывали прибывшие на место происшествия спасатели.