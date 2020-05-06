Люди едут в офисы после выходных: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

Хотя людей на улицах много, машин относительно мало. Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в 2 балла. Посмотрите, какие дороги при этом остаются загруженными.
Минздрав России опроверг информацию о том, что курильщики легче переносят коронавирус.
Пресс-служба ведомства опубликовала слова внештатного специалиста психистра-нарколога Евгения Брюна.
– В последнее время в средствах массовой информации появляются материалы, рассказывающие о том, что «короновирус меньше затрагивает курильщиков». Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности. Более того - она опасна для здоровья! – говорит специалист.
На данный момент не проводили исследования о том, как протекает заболевание коронавирусом у курящих людей и тех, кто не употребляет табачные изделия. При этом Евгений Брюн отметил, что у курильщиков снижается иммунитет.
– Разговоры о том, что курильщики легче переносят covid-19 не имеют оснований, – цитирует специалиста пресс-служба Минздрава РФ.
Индекс самоизоляции в Новосибирске понизился на 1,4 балла за это утро, по данным на 8:40 он составляет 2,7 баллов. Это говорит о том, что на улице очень много людей. Такую информацию приводит специальный сервис Яндекса.
Всего в России, по данным на 5 мая, зарегистрировали 155 тысяч 370 заболевших коронавирусом. Выздоровели 19 тысяч 865 человек. Такую статистику опубликовал Федеральный Роспотребнадзор.
Сегодня утром качество воздуха в Новосибирске оценивается в 3 балла, что говорит о том, что он чистый. Такие данные приводит сервис CityAir.
При этом на левом берегу, а также Первомайском и Заельцовском районах воздух оценивается в 4 балла, что говорит о небольшом количестве примесей в нём.
Напомним, по данным на вчерашний вечер в Новосибирской области зафиксировали 746 случаев заражения коронавирусом. 184 пациента выздоровели.
Под меднаблюдением находятся 1843 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по коронавирусу Новосибирской области.
Вынужденное сидение дома научит нас брать максимум от онлайна. Заказать еду навынос — это лишь вершина айсберга интернет-возможностей, в Сети в условиях карантина можно решить сотни вопросов, которые раньше требовали хождений по инстанциям, сотен бумажек и долгих часов в очередях, получить справку, льготу, оформить больничный, встать на учет как безработный или самозанятый. Как это сделать – объясняем в нашем материале.
В 7:10 6 апреля индекс самоизоляции в Новосибирске составил 4,1 балла. Это значит, что на улице почти никого нет. Такие данные приводит специальный сервис Яндекса.
А вы сегодня выходите на работу?
Напомним, что 4 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире «Вести. Новосибирск» рассказал, что для введения системы электронных пропусков в городе всё подготовлено.
— По поручению губернатора подготовительная работа проведена и всё готово. И мы, в принципе, можем с 6-го числа, если будет решение штаба, если губернатор примет решение объявить, у нас этот режим будет введён в городе Новосибирске. Но при этом решение пока не принято, — сообщил мэр.
Мы будем следить за тем, какое решение примет губернатор НСО Андрей Травников.
Здравствуйте! Сегодня онлайн-трансляцию для вас веду я, Екатерина Евстафьева.
Пока можете вспомнить, что произошло из-за коронавируса вчера, 5 мая.
Например, фельдшер скорой помощи заразилась коронавирусом и рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в госпитале. А после 12 мая может быть принято решение о переносе сроков ЕГЭ. Подробнее – в нашей подборке.