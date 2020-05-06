Люди едут в офисы после выходных: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы запускаем новую онлайн-хронику о коронавирусе в Новосибирске, в которой будем рассказывать, что происходит в эту среду.

Накануне оперативный штаб сообщил о 65 новых случаях заражения COVID-19 в НСО — это новый рекорд. По всей России зафиксировали 10 тысяч новых заболевших.

Впервые заражённых выявили в Чулымском и Баганском районах Новосибирской области (однако Баган пока не попал в официальную сводку оперштаба). Мы нанесли все города и районы, до которых уже добрался коронавирус, на специальную карту.

Присылайте фото и видео с улиц города, на которых видно, как новосибирцы соблюдают режим самоизоляции. Это можно сделать по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

