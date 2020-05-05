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В последние месяцы Новосибирск захлестнула череда трагедий с подростками. Вместе с психологом мы составили список из 6 признаков, которые помогут заподозрить депрессию и склонность к суициду у ребенка. Важно прочитать и другой текст — о том, почему подростки замыкаются, врут и хамят. Мы разобрали с экспертом 7 самых опасных ситуаций.

