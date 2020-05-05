Сегодня, 5 мая, в Новосибирске из окна многоэтажного дома выпала женщина — инцидент произошёл на улице Владимира Заровного в микрорайоне «Европейский берег».
— Женщина, возраст неизвестен пока. Работает полиция и Следственный комитет, выясняет обстоятельства случившегося, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Сообщение об этом поступило в службу 112 в 15:30.
— Прохожие заметили человека без признаков жизни, мы сразу на место направили полицию, — пояснили в ведомстве.
Если у вас есть какая-то информация о произошедшем, то вы можете связаться с нашим криминальным обозревателем по номеру 8 953 775–22–29. Можно анонимно.
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