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Инцидент произошёл примерно в 15:30 на улице Владимира Заровного, 26/2

Инцидент произошёл примерно в 15:30 на улице Владимира Заровного, 26/2

Сегодня, 5 мая, в Новосибирске из окна многоэтажного дома выпала женщина — инцидент произошёл на улице Владимира Заровного в микрорайоне «Европейский берег».

— Женщина, возраст неизвестен пока. Работает полиция и Следственный комитет, выясняет обстоятельства случившегося, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Сообщение об этом поступило в службу 112 в 15:30.

— Прохожие заметили человека без признаков жизни, мы сразу на место направили полицию, — пояснили в ведомстве.

Если у вас есть какая-то информация о произошедшем, то вы можете связаться с нашим криминальным обозревателем по номеру 8 953 775–22–29. Можно анонимно.

В последние месяцы Новосибирск захлестнула череда трагедий с подростками. Вместе с психологом мы составили список из 6 признаков, которые помогут заподозрить депрессию и склонность к суициду у ребенка. Важно прочитать и другой текст — о том, почему подростки замыкаются, врут и хамят. Мы разобрали с экспертом 7 самых опасных ситуаций.

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