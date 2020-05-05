Третий день в Новосибирске проходят съёмки концерта, трансляция которого состоится 8 и 9 мая. Выступления идут в концертном комплексе Маяковского.
— Артисты нашего города пели для камер или пустого зала, — рассказала корреспонденту НГС ведущая солистка НОВАТа Дарья Шувалова. — Но песни такие, что не важно - зал пустой или полный, пробирает до глубины души. Поэтому я думаю, что тот, кто найдёт время и посмотрит этот концерт, будут впечатлены.
Дарья убеждена, что именно такой концерт сейчас необходим для того, чтобы поднять дух сибиряков в этот достаточно тяжёлый период.
— Во время съёмок мы держали друг от другу дистанцию безопасную, в масках ходили, — подчёркивает Шувалова. — Без масок только во время съёмок можно было находиться. Не слишком весёлое мероприятие было, мы пока всё ещё находимся в условиях карантина и самоизоляции.
Артистка рассказала, что всего записано около 40 номеров, сама она исполнила песни «Ты же выжил солдат» и «Огонёк».
предоставлено Дарьей Шуваловой
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