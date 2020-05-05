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Ведущая солистка НОВАТа приняла участие в съёмках концерта ко Дню Победы&nbsp;

Ведущая солистка НОВАТа приняла участие в съёмках концерта ко Дню Победы 

Третий день в Новосибирске проходят съёмки концерта, трансляция которого состоится 8 и 9 мая. Выступления идут в концертном комплексе Маяковского.

— Артисты нашего города пели для камер или пустого зала, — рассказала корреспонденту НГС ведущая солистка НОВАТа Дарья Шувалова. — Но песни такие, что не важно - зал пустой или полный, пробирает до глубины души. Поэтому я думаю, что тот, кто найдёт время и посмотрит этот концерт, будут впечатлены.

Дарья убеждена, что именно такой концерт сейчас необходим для того, чтобы поднять дух сибиряков в этот достаточно тяжёлый период.

— Во время съёмок мы держали друг от другу дистанцию безопасную, в масках ходили, — подчёркивает Шувалова. — Без масок только во время съёмок можно было находиться. Не слишком весёлое мероприятие было, мы пока всё ещё находимся в условиях карантина и самоизоляции.

Артистка рассказала, что всего записано около 40 номеров, сама она исполнила песни «Ты же выжил солдат» и «Огонёк».

предоставлено Дарьей Шуваловой

Власти НСО рассказали о мероприятиях, которые запланированы ко Дню Победы. Как пройдет легендарный «Бессмертный полк», состоится ли парад, можно ли будет гулять по улицам в этот день — можно узнать здесь.

Редакция НГС продолжает искать фотографии героев ВОВ для проекта «Фронтовой инстаграм», подробнее можете почитать здесь.

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9 мая
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