Третий день в Новосибирске проходят съёмки концерта, трансляция которого состоится 8 и 9 мая. Выступления идут в концертном комплексе Маяковского.



— Артисты нашего города пели для камер или пустого зала, — рассказала корреспонденту НГС ведущая солистка НОВАТа Дарья Шувалова. — Но песни такие, что не важно - зал пустой или полный, пробирает до глубины души. Поэтому я думаю, что тот, кто найдёт время и посмотрит этот концерт, будут впечатлены.

Дарья убеждена, что именно такой концерт сейчас необходим для того, чтобы поднять дух сибиряков в этот достаточно тяжёлый период.