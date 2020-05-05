Днём 5 мая на пересечении улиц Ядринцевской и Ольги Жилиной в Центральном районе Новосибирска упали столбы — они повредили припаркованные автомобили.



— Там вроде один упал, а за ним вся линия потянулась, — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — Столба штуки четыре упало, они пять машин задели. Но там сильно только одна машина пострадала — столб прям на багажник приземлился. Остальные машины совсем немного проводами задело, но тоже мало хорошего.

Местный житель рассказал корреспонденту НГС, что один из рухнувших столбов давно «валился набок», но на это никто особо не обращал внимание.