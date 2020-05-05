Карта коронавируса в Новосибирской области: появились новые районы

Накануне, 4 мая, стало известно, что в Новосибирской области появилось ещё два района, в которых выявили заражённых коронавирусом.
— Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Чулымском районе, — сообщил вчера оперштаб НСО.
Также администрация Баганского района вчера сделала официальное заявление о том, что на территории этого района выявлен заболевший.
«В администрации Баганского района состоялось заседание штаба по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории Баганского района. По данным оперативного штаба, коронавирусная инфекция официально подтверждена у одного жителя района, приехавшего из Москвы. В настоящее время пациент находится в инфекционном отделении Карасукской ЦРБ. По данному факту определен круг контактных лиц, в который вошли только члены семьи, так как они находились на полной самоизоляции с момента приезда гражданина. За ними было установлено медицинское наблюдение. Мобильной бригадой комплексного центра социального обслуживания населения была организована бесконтактная доставка продуктов питания», — говорится в сообщении администрации.
Пока Баганский район не попал в сводку оперштаба НСО.
2 мая областной оперштаб сообщал, что коронавирусная инфекция выявлена в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Обь, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах.
Публикуем обновлённую карту коронавируса в НСО.
Сегодня в Новосибирской области зафиксирован новый рекорд по выявлению числа заражённых за сутки — коронавирус нашли у 65 человек.