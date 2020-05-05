Карта коронавируса в Новосибирской области: появились новые районы

Накануне, 4 мая, стало известно, что в Новосибирской области появилось ещё два района, в которых выявили заражённых коронавирусом.



— Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Чулымском районе, — сообщил вчера оперштаб НСО.

Также администрация Баганского района вчера сделала официальное заявление о том, что на территории этого района выявлен заболевший.

«В администрации Баганского района состоялось заседание штаба по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории Баганского района. По данным оперативного штаба, коронавирусная инфекция официально подтверждена у одного жителя района, приехавшего из Москвы. В настоящее время пациент находится в инфекционном отделении Карасукской ЦРБ. По данному факту определен круг контактных лиц, в который вошли только члены семьи, так как они находились на полной самоизоляции с момента приезда гражданина. За ними было установлено медицинское наблюдение. Мобильной бригадой комплексного центра социального обслуживания населения была организована бесконтактная доставка продуктов питания», — говорится в сообщении администрации.