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Россия все ближе к шестой строчке мирового рейтинга

Россия все ближе к шестой строчке мирового рейтинга

10 102 случая заражения COVID-19 зафиксировали в России за минувшие сутки. Общее число подтвержденных диагнозов составило 155 370 человек, сообщает оперативный штаб. В то же время 1770 человек выздоровели (общее число — 19 865), 95 скончались (всего 1451 с начала пандемии). Специалисты отмечают, что симптомов нет у половины пациентов, 46,4% заболевших — в возрасте от 18 до 45 лет.

Третий день подряд число заражений держится на отметке 10 тысяч

Третий день подряд число заражений держится на отметке 10 тысяч

По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки в России провели 183,7 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 222,5 тысячи человек. В общей сложности на сегодняшний день проведено свыше 4,4 миллиона исследований.

По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник, 4 мая, была на 21-й). Всего в мире зафиксировано почти 3,6 миллиона случаев заражения, больше 251 тысячи человек скончались, 1,16 миллиона выздоровели. Лидерами по числу зараженных остаются США, Испания и Италия.

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