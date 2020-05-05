10 102 случая заражения COVID-19 зафиксировали в России за минувшие сутки. Общее число подтвержденных диагнозов составило 155 370 человек, сообщает оперативный штаб. В то же время 1770 человек выздоровели (общее число — 19 865), 95 скончались (всего 1451 с начала пандемии). Специалисты отмечают, что симптомов нет у половины пациентов, 46,4% заболевших — в возрасте от 18 до 45 лет.