«Не помогут, пока не взвоешь»: фельдшер заразилась коронавирусом и рассказала о проблемах с лечением

Где Елена могла заразиться

— Я получила данное заболевание на работе, — считает Елена Титова.

По мнению сибирячки, она заболела 14 апреля, когда была на смене. В тот день мазок на коронавирус у её коллеги показал положительный результат, у самой Елены анализ был отрицательным, но она сразу же ушла на больничный из-за легких симптомов ОРВИ без температуры.

— Я могла где угодно заразиться, — рассказывает Елена Титова. — Мы же к разным пациентам приезжаем. Вызывает один, а в квартире находятся люди ещё и с температурой, и с кашлем, и не обследованные, и никто не знает, есть ли у них какое-то заболевание или нет.

15 апреля второй мазок показал положительный результат, и Елену поместили в инфекционную больницу на Шамшиных на пять дней, там обследовали, после чего перевели в госпиталь ветеранов № 2 .

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— В госпитале находятся люди с легкой формой COVID, либо с положительными анализами, у меня как раз второй вариант. У меня нет никаких симптомов, температуры. Если у вас присутствуют какие-то заболевания, то получить здесь медицинскую помощь просто невозможно. Я страдаю мигренями, у меня периодически пропадает зрение, чувствительность, состояние просто жуткое. Я наблюдаюсь у невролога, мне показано стационарное лечение два раза в год, внутривенные капельные инъекции. После просьб позвать лечащего врача, мне смогли лишь посочувствовать, — рассказала Елена Титова общественникам «Гражданского патруля».