«Не помогут, пока не взвоешь»: фельдшер заразилась коронавирусом и рассказала о проблемах с лечением

В Новосибирске фельдшер скорой помощи Елена Титова заразилась коронавирусом. Она попала в госпиталь ветеранов
Где Елена могла заразиться
— Я получила данное заболевание на работе, — считает Елена Титова.
По мнению сибирячки, она заболела 14 апреля, когда была на смене. В тот день мазок на коронавирус у её коллеги показал положительный результат, у самой Елены анализ был отрицательным, но она сразу же ушла на больничный из-за легких симптомов ОРВИ без температуры.
— Я могла где угодно заразиться, — рассказывает Елена Титова. — Мы же к разным пациентам приезжаем. Вызывает один, а в квартире находятся люди ещё и с температурой, и с кашлем, и не обследованные, и никто не знает, есть ли у них какое-то заболевание или нет.
15 апреля второй мазок показал положительный результат, и Елену поместили в инфекционную больницу на Шамшиных на пять дней, там обследовали, после чего перевели в госпиталь ветеранов
«Врач сказал, что я просто истеричка». Претензии фельдшера
— В госпитале находятся люди с легкой формой COVID, либо с положительными анализами, у меня как раз второй вариант. У меня нет никаких симптомов, температуры. Если у вас присутствуют какие-то заболевания, то получить здесь медицинскую помощь просто невозможно. Я страдаю мигренями, у меня периодически пропадает зрение, чувствительность, состояние просто жуткое. Я наблюдаюсь у невролога, мне показано стационарное лечение два раза в год, внутривенные капельные инъекции. После просьб позвать лечащего врача, мне смогли лишь посочувствовать, — рассказала Елена Титова общественникам «Гражданского патруля».
В разговоре с корреспондентом НГС фельдшер пояснила, что более 20 лет страдает приступами мигрени. Голова болеть у неё начала ещё в инфекционной больнице — там ей отказали в помощи, сказав, что помочь должны в самом госпитале.
— У меня были с собой препараты, которыми можно было меня прокапать, — продолжает Елена Титова. — Я приехала сюда, сказала об этом врачу в приемном покое. На что замахали руками, сказали, мы тут не лечебница, ничего не имеем права капать, лить.
Три дня из-за мигрени фельдшер не могла ни есть, ни спать, ни пить.
— Болит дико, а место найти ты себе не можешь, — негодует Елена Титова. — На все просьбы меня прокапать, мне было отказано. Муж приезжал сюда, разговаривал с лечащим врачом, врач сказал, что я ни на что не жалуюсь, я просто истеричка.
Обращение в Минздрав
По словам Елены Титовой, она просила отправить ее на самоизоляцию, но получила отказ. Тогда женщина начала жаловаться в Минздрав и Роспотребнадзор — после этого капельницу ей всё-таки поставили:
— Не помогут, пока не взвоешь и весь Новосибирск на уши не поставишь. Сколько нервотрёпки нужно было пережить — это словами не передать. И что происходит в самом госпитале — люди лежат разновозрастные, с разными заболеваниями. Но из адекватной помощи от медиков — только градусники могут дать. А на ночь отделение закрывается, медиков здесь нет. На тревожные кнопки они не реагируют.
По словам Елены Титовой, вместе с другими больными она пробовала вызвать врачей с других этажей, но и в этом случае им удалось увидеть медперсонал только утром.
Елена Титова записала видео из госпиталя. Публикуем его:
Видео Елены Титовой, предоставлено «Гражданский патруль»
Позиция Минздрава
В пресс-службе Минздрава корреспонденту НГС сначала заявили, что женщина по фамилии Титова к ним не обращалась, и попросили прислать письменный запрос. В госпитале сейчас не отвечает ни один из указанных в свободном доступе телефонов.
Тем не менее Минздрав Новосибирской области прокомментировал ситуацию.
«Пациентка, записавшая видеообращение, и ее родственники в течение нескольких дней требовали отпустить женщину домой, несмотря на положительные результаты тестов, или допустить в ее палату членов семьи. Получив отказ, они пообещали отомстить и устроить скандал», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Информация о том, что пациенты, которые находятся в госпитале, не получают медицинскую помощь, не соответствует действительности, заверяют в министерстве. При обострении хронических заболеваний пациенты получают необходимое лечение. В госпитале работают неврологи и терапевты высшей категории. Также для консультации приглашают врачей других специальностей.
Также в Минздраве объяснили, что в филиале госпиталя ветеранов войн
В целях обеспечения общественной безопасности в Новосибирской области пациентов с коронавирусной инфекцией выписывают только после получения двух подряд отрицательных тестов на COVID-19 с разницей в 24 часа.
До тех пор, пока в предназначенных для этого медицинских учреждениях региона достаточно мест для изоляции бессимптомных пациентов и пациентов с легким течением заболевания, порядок госпитализации меняться не будет. Министерство здравоохранения Новосибирской области считает в условиях сдерживания распространения коронавирусной инфекции амбулаторное наблюдение за такими пациентами менее безопасным, чем наблюдение в условиях стационара.
Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, умершего от коронавируса: по словам родственников, сопутствующих заболеваний у погибшего не было, а в больницу он обратился сразу, но его долго не хотели госпитализировать.