Сегодня утром на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Космической столкнулись белый седан и KIA Rio с пометкой «Яндекс.Такси».



— Один из них, который на седане, прям под сотку летел, не смог вовремя остановиться. На дороге вообще никого не было, не знаю, как можно было умудриться столкнуться, это прям постараться надо, — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — По сути оба виноваты - один помеху справа не увидел, второй ехал с превышением.

Мужчина уточнил, что в ДТП никто не пострадал.