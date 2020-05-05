5 мая вторник
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12
Срочно Рекордное число заболевших за сутки в НСО
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

Сегодня утром на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Космической столкнулись белый седан и KIA Rio с пометкой «Яндекс.Такси».

— Один из них, который на седане, прям под сотку летел, не смог вовремя остановиться. На дороге вообще никого не было, не знаю, как можно было умудриться столкнуться, это прям постараться надо, — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — По сути оба виноваты - один помеху справа не увидел, второй ехал с превышением.

Мужчина уточнил, что в ДТП никто не пострадал.

В минувшее воскресенье около Речного вокзала в Новосибирске мотоциклист врезался в автобус. От удара байк оказался на асфальте и из него вытекла техническая жидкость, а у автобуса вдавило двери. В результате ДТП мотоциклиста увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аварияДТПГИБДД
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!