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Количество заболевших продолжает расти&nbsp;

Количество заболевших продолжает расти 

Сегодня, 5 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе.

«За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 65 человек, — говорится в сообщении оперштаба. —Количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 746, из них 35 — дети. 179 человек выздоровели, 9 — скончались. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 34 пациента, на ИВЛ — 16 человек».

В детскую больницу № 3 госпитализировано 72 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 723, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 3 — в Сузунскую, по одному пациенту находятся в Карасукской и Маслянинской ЦРБ.

Вчера в регионе был выявлен 61 заболевший коронавирусом. Но главной новостью стало сообщение о том, что Новосибирск готовится к введению электронных пропусков. Анатолий Локоть заявил, что режим можно ввести уже с 6 мая — то есть завтра. Решение теперь только за губернатором.

НГС в режиме онлайн продолжает следить за тем, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присоединяйтесь!

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