Вчера в регионе был выявлен 61 заболевший коронавирусом. Но главной новостью стало сообщение о том, что Новосибирск готовится к введению электронных пропусков. Анатолий Локоть заявил, что режим можно ввести уже с 6 мая — то есть завтра. Решение теперь только за губернатором.

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