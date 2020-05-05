Новосибирский зоопарк показал момент кормления большой семьи лемуров — для этого в вольер лемуров принесли специальную корзинку-кормушку, которая сделана так, чтобы животные добывали себе корм.



— Лемуры катта живут большими группами, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Вместе держатся представители разных поколений. Если воспользоваться привычными для нас словами, описывающими родственные связи, то про типичную группу кошачьих лемуров можно сказать так: в ней кроме родителей и детей есть дедушки, бабушки, тёти, дяди, племянники, двоюродные братья и сёстры. Такими большими семьями лемуры живут и в природе, и в нашем зоопарке.