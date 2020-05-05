Новосибирский зоопарк показал момент кормления большой семьи лемуров — для этого в вольер лемуров принесли специальную корзинку-кормушку, которая сделана так, чтобы животные добывали себе корм.
— Лемуры катта живут большими группами, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Вместе держатся представители разных поколений. Если воспользоваться привычными для нас словами, описывающими родственные связи, то про типичную группу кошачьих лемуров можно сказать так: в ней кроме родителей и детей есть дедушки, бабушки, тёти, дяди, племянники, двоюродные братья и сёстры. Такими большими семьями лемуры живут и в природе, и в нашем зоопарке.
Видео: Новосибирский зоопарк
С 28 марта Новосибирский зоопарк закрыт для посетителей во избежание распространения коронавирусной инфекции. Журналисты НГС побывали в пустом зоопарке и узнали, каково там животным. Посмотреть фото зоопарка без людей можно тут.
Из-за того что зоопарк остался без посетителей, у учреждения появились проблемы с деньгами на еду для животных. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал, что из регионального бюджета выделят 27,5 миллиона, которые должны покрыть расходы на содержание животных. Ежедневные расходы зоопарка составляют 700–750 тысяч рублей. Если бы зоопарк продолжал работу, то они бы окупались.