В понедельник, 4 мая, в Новосибирской области выявлен 61 новый пациент с коронавирусом. Также стало известно, что ещё один человек с подтверждённым диагнозом скончался. Всего в регионе за всё время зарегистрирован 681 случай заражения, из них 179 поправились и 9 умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- В карточках объясняем, как уберечь пожилых родственников от мошенников, которых стало слишком много во время пандемии.
- Государство пообещало господдержку бизнесу. Рассказываем, на что можно рассчитывать предпринимателям.
- Сибиряки, переехавшие в Швецию полтора года назад, рассказали, как живёт страна, где смертей больше, чем в России, но нет карантина.
- Минздрав объяснил, почему у восьмой пациентки, умершей с коронавирусом, поздно взяли анализы.
- Мэр Новосибирска сообщил, что город готов к введению электронных пропусков. Осталось только дождаться решения губернатора.
- За сутки в России выявлен 10 581 случай заражения коронавирусом. За все время в стране заболело уже больше 145 тысяч человек.
- Правительство запустило на своём сайте сервис для поддержки людей и бизнеса.
- В оперштабе рассказали, сколько нарушителей ношения масок и самоизоляции поймали за два дня. Также уже завтра власти отправятся в рейд по общественному транспорту и магазинам.
- Из-за коронавируса больше 10 тысяч вахтовиков эвакуируют с месторождений «Газпрома» в Якутии.
- Теперь в 15 из 30 районов Новосибирской области есть больные коронавирусной инфекцией. Чулымский район сдался.
- Этой ночью в Толмачёво прибудет чартерный рейс с туристами из Германии.
НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии.