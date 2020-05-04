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Тема дня Умер девятый пациент с коронавирусом
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К введению электронных пропусков всё готово

К введению электронных пропусков всё готово

В понедельник, 4 мая, в Новосибирской области выявлен 61 новый пациент с коронавирусом. Также стало известно, что ещё один человек с подтверждённым диагнозом скончался. Всего в регионе за всё время зарегистрирован 681 случай заражения, из них 179 поправились и 9 умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • В карточках объясняем, как уберечь пожилых родственников от мошенников, которых стало слишком много во время пандемии.

НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии.

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коронавирус в Новосибирске
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