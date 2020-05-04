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Тема дня Умер девятый пациент с коронавирусом
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Всего в области поправилось 179 пациентов

Всего в области поправилось 179 пациентов

Вечером в понедельник, 4 мая, оперштаб Новосибирской области опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусой инфекцией.

— Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Чулымском районе, — говорится в сообщении.

За сутки выздоровело 29 пациентов выздоровели от COVID-19. Всего в области поправилась 179 человек, а 9 скончались.

Под наблюдением врачей остаётся 1824 человека, 12 427 с наблюдения сняты.

Сегодня утром стало известно, что в Новосибирской области скончался девятый пациент с коронавирусом. Всего в регионе за сутки выявлен 61 новый случай.

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коронавирус в Новосибирске
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