Поздно ночью во вторник, 5 мая, в новосибирский аэропорт Толмачёво прибудет чартерный рейс, на борту которого летят туристы из Берлина.
— 120 граждан России, проживающих на территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и в Алтайском крае, вылетели из Берлина (аэропорт Шёнефельд) в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии», — сообщается в официальном аккаунте России в Германии.
Чартерный рейс SU 2313 Берлин — Казань — Новосибирск должен был приземлиться в Новосибирске в 0:55 5 мая, однако сейчас, по данным онлайн-табло Толмачёво, рейс задерживается.
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