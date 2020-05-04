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Прибывшим туристам придётся две недели соблюдать карантин

Прибывшим туристам придётся две недели соблюдать карантин

Поздно ночью во вторник, 5 мая, в новосибирский аэропорт Толмачёво прибудет чартерный рейс, на борту которого летят туристы из Берлина.

— 120 граждан России, проживающих на территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и в Алтайском крае, вылетели из Берлина (аэропорт Шёнефельд) в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии», — сообщается в официальном аккаунте России в Германии.

Чартерный рейс SU 2313 Берлин — Казань — Новосибирск должен был приземлиться в Новосибирске в 0:55 5 мая, однако сейчас, по данным онлайн-табло Толмачёво, рейс задерживается.

На прошлой неделе НГС рассказывал историю врача, которая полетела в гости к сыну, но застряла в Малайзии.

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аэропорт Толмачевокоронавирус в Новосибирске
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