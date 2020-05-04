Чиновники отправятся в рейды по магазинам и автобусам из-за масочного режима

Сегодня новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о начале рейдов на транспорте и в магазинах в рамках масочного режима.

— 5 мая сотрудники минпромторга начнут проверять, как региональное законодательство соблюдают торговые предприятия, также они будут информировать о необходимости соблюдения масочного режима в организациях. К работе также подключатся сотрудники минтранса — они будут следить за уведомлением о необходимости ношения масок в транспорте, — говорится в сообщении оперштаба.

