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Чиновники отправятся в рейды по магазинам и автобусам из-за масочного режима

Они будут следить за уведомлениями и проверять, как соблюдают законодательство

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Рейды начнутся уже завтра, 5 мая

Рейды начнутся уже завтра, 5 мая

Сегодня новосибирский оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о начале рейдов на транспорте и в магазинах в рамках масочного режима.

— 5 мая сотрудники минпромторга начнут проверять, как региональное законодательство соблюдают торговые предприятия, также они будут информировать о необходимости соблюдения масочного режима в организациях. К работе также подключатся сотрудники минтранса — они будут следить за уведомлением о необходимости ношения масок в транспорте, — говорится в сообщении оперштаба.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении масочного режима в регионе на прошлой неделе.

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коронавирус в Новосибирскемасочный режим
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