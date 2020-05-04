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Первые борты уже доставили вахтовиков домой. Теперь рабочих ждут три недели обсервации

Первые борты уже доставили вахтовиков домой. Теперь рабочих ждут три недели обсервации

С Чаяндинского месторождения в Якутии, где несколько сотен рабочих устроили бунт, требуя нормальных условий содержания и защиты от коронавируса, начали эвакуировать вахтовиков. В общей сложности там находятся 10,5 тысячи человек.

В ближайшие дни власти Челябинской области планируют вернуть домой 199 рабочих, работающих на месторождении, где произошла крупная вспышка коронавируса.

— Порядка половины из них с подтвержденными результатами теста на коронавирус, у всех болезнь протекает бессимптомно. Эта группа будет доставлена бортом до Челябинска, после чего рабочие будут размещены в специализированных лечебных учреждениях, — рассказали 74.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Вторую группу челябинских рабочих с отрицательными результатами анализов на COVID-19 доставят бортом до Магнитогорска, а затем — на обсервацию в санаторий «Карагайский бор».

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» для обеспечения газом потребителей в Якутии и других регионах Дальнего Востока. Лицензия на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение принадлежит «Газпрому».

Также утром 4 мая в Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения, а до конца недели должны эвакуироваться еще 1600 рабочих из Башкирии. На обсервации они проведут три недели вместо двух. Тем временем у одного из прибывших уже обнаружили признаки заболевания, сообщает UFA1.RU. Прибывшего с симптомами болезни перевели в госпитальную базу, остальные находятся в обсерваторе.

В конце апреля вахтовики Чаяндинского месторождения начали устраивать массовые протесты в попытке докричаться до руководства и объяснить ничтожность принятых мер по сдерживанию коронавируса. Как сообщает «Фонтанка», несколько сотен рабочих бунтовали, требуя нормальных условий содержания и защиты от коронавирусной инфекции.

«По предварительным данным, очевидно, что инфицированных будет много. «Газпром» готов вывозить людей в те регионы, откуда они к нам прибыли, якутян там практически нет», — цитирует главу Якутии Айсена Николаева оперативный штаб региона.

На месторождении, с которого по «Силе Сибири» газ поступает в Китай, расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома». В общей сложности здесь находилось более 10 тысяч человек. Они сдали тест на коронавирус, треть анализов предварительно дала положительный результат.

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коронавирусвахтовикиЭвакуация
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